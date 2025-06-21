【Joe’s華爾街脈動】市場處於十字路口：科技股受挫，地緣政治風險逼近
Joe Lu
隨著關鍵成長引擎步履蹣跚且避險情緒升溫，投資者面臨市場領導地位和經濟韌性的嚴峻考驗
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 20 日 美東時間
重點摘要
- 在地緣政治緊張局勢和國內經濟放緩跡象的推動下，市場正出現明確的避險轉向。
- 隨著小型股和關鍵的資訊科技類股趨勢明確轉為負面，市場的基礎正在崩裂。
- 市場領導地位已經瓦解，Alphabet 等關鍵成長引擎的趨勢嚴重惡化。
- 企業獲利前景已然轉弱，與美國消費者持續的韌性形成鮮明對比。
- 國際市場正普遍失去動能，數個主要區域的正向趨勢出現逆轉。
- 隨著資金輪動至黃金和原油等傳統避險資產，市場明顯出現向優質資產避險的趨勢。
市場概覽
本週全球市場在高度謹慎的氛圍中收盤，投資者持續消化來自地緣政治、經濟數據和央行政策間的矛盾訊號。不確定性成為市場的主導基調，源於川普總統決定延後美國是否介入以伊衝突的談判時程。這項為期兩週的延遲雖暫時緩解了局勢升溫的風險，但地緣政治依然是市場的焦點，促使資金流向特定的避險資產，並對整體股市指數構成壓力。當日的類股表現反映了此種動態，能源和必需消費品類股上漲，而對景氣循環較為敏感的通訊服務和原物料類股則領跌。
國際市場方面則缺乏明確方向。歐洲市場設法收高，但背景是消費者信心意外走弱，反應潛在經濟脆弱性。亞洲市場方面，中國央行維持其關鍵貸款利率不變，雖符合市場預期，卻未激起市場興趣。一個值得注意的發展是美元兌其主要貿易夥伴貨幣走貶，此舉通常會支撐風險性資產，但在當前環境下卻未能奏效。大宗商品方面，由於以色列和伊朗之間的空襲持續，引發市場對供應可能嚴重中斷的擔憂，原油價格隨之上漲。
美國國內方面，經濟前景更趨黯淡。美國經濟評議會的領先經濟指標 (LEI) 再次下滑，主要受到消費者預期轉弱和新增製造業訂單減少的拖累。儘管該委員會表示並未預測經濟將陷入衰退，但數據明確指向 2025 年經濟成長軌跡正在放緩。這與債券市場的走勢一致，隨著投資者預期美國聯準會將採取更為寬鬆的政策，殖利率隨之下滑。聯準會自身的預測持續暗示今年將有兩次降息，而理事華勒的評論更指出最早可能在 7 月份降息，進一步鞏固了市場對利率走低的預期，為投資者製造了交錯的複雜影響，需審慎應對。
整體市場指數
美國市場出現關鍵性裂痕。小型股羅素 2000 指數的潛在趨勢急劇惡化，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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