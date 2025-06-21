Joe Lu 2025-06-21 07:37

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隨著關鍵成長引擎步履蹣跚且避險情緒升溫，投資者面臨市場領導地位和經濟韌性的嚴峻考驗

【Joe’s華爾街脈動】市場處於十字路口：科技股受挫，地緣政治風險逼近 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 20 日 美東時間

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重點摘要

在地緣政治緊張局勢和國內經濟放緩跡象的推動下，市場正出現明確的避險轉向。

隨著小型股和關鍵的資訊科技類股趨勢明確轉為負面，市場的基礎正在崩裂。

市場領導地位已經瓦解，Alphabet 等關鍵成長引擎的趨勢嚴重惡化。

企業獲利前景已然轉弱，與美國消費者持續的韌性形成鮮明對比。

國際市場正普遍失去動能，數個主要區域的正向趨勢出現逆轉。

隨著資金輪動至黃金和原油等傳統避險資產，市場明顯出現向優質資產避險的趨勢。

市場概覽

本週全球市場在高度謹慎的氛圍中收盤，投資者持續消化來自地緣政治、經濟數據和央行政策間的矛盾訊號。不確定性成為市場的主導基調，源於川普總統決定延後美國是否介入以伊衝突的談判時程。這項為期兩週的延遲雖暫時緩解了局勢升溫的風險，但地緣政治依然是市場的焦點，促使資金流向特定的避險資產，並對整體股市指數構成壓力。當日的類股表現反映了此種動態，能源和必需消費品類股上漲，而對景氣循環較為敏感的通訊服務和原物料類股則領跌。

國際市場方面則缺乏明確方向。歐洲市場設法收高，但背景是消費者信心意外走弱，反應潛在經濟脆弱性。亞洲市場方面，中國央行維持其關鍵貸款利率不變，雖符合市場預期，卻未激起市場興趣。一個值得注意的發展是美元兌其主要貿易夥伴貨幣走貶，此舉通常會支撐風險性資產，但在當前環境下卻未能奏效。大宗商品方面，由於以色列和伊朗之間的空襲持續，引發市場對供應可能嚴重中斷的擔憂，原油價格隨之上漲。

美國國內方面，經濟前景更趨黯淡。美國經濟評議會的領先經濟指標 (LEI) 再次下滑，主要受到消費者預期轉弱和新增製造業訂單減少的拖累。儘管該委員會表示並未預測經濟將陷入衰退，但數據明確指向 2025 年經濟成長軌跡正在放緩。這與債券市場的走勢一致，隨著投資者預期美國聯準會將採取更為寬鬆的政策，殖利率隨之下滑。聯準會自身的預測持續暗示今年將有兩次降息，而理事華勒的評論更指出最早可能在 7 月份降息，進一步鞏固了市場對利率走低的預期，為投資者製造了交錯的複雜影響，需審慎應對。

整體市場指數

美國市場出現關鍵性裂痕。小型股羅素 2000 指數的潛在趨勢急劇惡化，(全文未完)