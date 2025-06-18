美上周失業金申請人數微降 高檔水準仍反映就業市場疲弱

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-18 21:22

‌



美國勞工部 (DOL) 周三 (18 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數微幅下降，但仍穩定在 8 個月來的高檔附近，初領失業金的四周移動平均值升至 24.55 萬人，創 2023 年 8 月以來新高，顯示勞動市場動能持續放緩。

美國上周初領失業金人數微幅下降，但仍穩定在8個月來的高檔。(圖:Shutterstock)

初領失業金的四周平均值，創下 2023 年 8 月以來的新高。(圖：ZeroHedge)

‌



由於周四適逢美國國定假日六月節，故報告提前一天發布。初領失業金人數處於今年區間的高檔，且可能維持在此水準，因為部分州的非教學人員在暑假期間有資格申請失業金。

上周初領失業金的人數略有下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 14 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.5 萬人，低於市場預期的 24.6 萬人，較修正後前值 25 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 24.55 萬人這是自 2023 年 8 月 19 日以來最高的水準。

截至 6 月 7 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 194.5 萬人，低於市場預期的 194 萬人，較修正後前值 195.1 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 192.625 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管一些技術性因素導致申請人數上升，但裁員確實有所增加，經濟學家表示美國總統川普的全面性關稅，為企業創造了充滿挑戰的經濟環境。

聯準會決策官員預料將在周三稍晚的會議中維持利率不變，維持在 4.25%-4.50% 區間，同時評估川普關稅、中東局勢對經濟造成的影響。迄今為止，提高關稅對消費者物價的衝擊仍相當溫和。

但雇主在不穩定的經濟環境下對增加人力猶豫不決，招聘方面表現疲軟。5 月非農就業人數增加 13.9 萬人，雖優於市場預期，但遠低於一年前的 19.3 萬人。