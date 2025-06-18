鉅亨網編輯林羿君 2025-06-18 14:10

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「AI 教父」辛頓 (Geoffrey Hinton) 表示，他所參與創造的 AI 技術正變得越來越可怕，而且仍有太多人尚未意識到 AI 帶來的風險，並重申，AI 有 10% 至 20% 的機率「完全取代」人類。

AI教父辛頓：AI有20%機率徹底取代人類、當水電工比較不會失業。（圖：REUTERS/TPG）

辛頓在最新一場在 Podcast 訪談中表示，AI 的危險性及風險分為兩類，第一類是人類濫用 AI 造成的風險，例如利用 AI 生產致命自主武器、進行網絡攻擊、社會分裂等，這些是大多數的、短期的風險。

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第二類是 AI 進化為在所有方面都比人類更聰明的「超級智能」、決定不再需要人類的危險，而人類從未處理過比自己更聰明的存在，很難預估超級智能取代人類的可能性，這對人類來說是一種存在危機。

他估計，超級智能可能在 10 年至 20 年出現，甚至更早，但也可能需要 50 年。

辛頓指出，AI 在全球快速普及，包括越來越多學生使用 ChatGPT、企業執行長強制要求員工使用 AI 技術，以及科技界名人如庫班（Mark Cuban）和 黃仁勳表示 AI 將成為員工與企業成功與失敗的關鍵分野。

但建構當今 AI 系統的工程師們，仍然不完全理解這項技術的運作和發展方式，導致許多人對其未來發展方向產生分歧，並預測人工智慧將取代人類，出現一場科技革命。

辛頓說：「我認為這兩種看法都過於極端。」他表示，AI 可能會毀滅人類的機率約在 10% 至 20% 之間，這主要是憑直覺判斷。因為我們仍在開發 AI，且人類非常有創造力。希望只要有足夠聰明的人投入足夠資源和研究，我們終將能找到一種方法，讓 AI 永遠不會有害於我們。

大規模失業將至 多數產業缺乏韌性

他認為，AI 最終將在「所有領域超越人類」，恐怕會造成大規模失業的風險，但不同行業被淘汰的速度存在顯著差異。就像工業革命取代體力勞動，「對於單調平凡的腦力勞動，人工智慧終將取代所有人。」

辛頓特別點名法律助理、客服人員等高危群體，表示自己如果在客服中心工作，會感到「恐懼」。他強調，要讓自己的工作不受 AI 威脅，必須具備非常高度的專業。

他還說，「AI 要在實體操控上，要達到人類水準還需要很長時間」、所以當個水電工應該是個不錯的選擇。」

辛頓指出，大規模的失業很可能發生，而且在某些方面已經到來，有公司因使用 AI 代理而將員工數量減半，AI 也正開始應用於一些以往受應屆大學畢業生青睞的工作。

他強調，某些角色將被與 AI 助理合作的人類取代，而非僅靠 AI 本身。這意味著一個人將完成過去需要 10 個人才能完成的工作，許多產業將大規模裁員。少數領域如醫療保健，將能夠吸收這種變化，因為其需求幾乎無窮無盡，但辛頓警告多數行業並無此韌性。