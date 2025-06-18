〈美股早盤〉市場緊盯Fed利率決策、中東局勢 主要指數小幅上漲

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-18 22:12

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美股主要指數周三 (18 日) 開盤幾乎持平後開始上漲。在美國最新失業金相關數據公布後，市場反應平淡，投資人將焦點轉向聯準會 (Fed) 利率決策。同時，中東衝突風險持續牽動市場神經，推動債券走高，而美元匯率波動有限，油價則出現上漲。

市場密切關注聯準會利率決策，雖普遍預期維持利率不變，但交易員已將首次降息時點押注在10月。(圖:Reuters/TPG)

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美國公債殖利率略為走低，交易員預期今年 Fed 將降息兩次，首次降息時點可能出現在 10 月。就業數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數微幅下降，符合市場預期，但仍穩定在 8 個月以來的高點徘徊。另一份報告顯示，新屋開工數跌至 5 年低點。

市場普遍預期 Fed 將連續第四次，決議維持利率不變，並重申需要更清楚了解各項政府政策、中東局勢對經濟的影響後，才會做出行動。

利率決策將於台灣時間周四 (19 日) 凌晨 2 點公布，Fed 主席鮑爾將在 30 分鐘後舉行記者會。市場認為，儘管調整利率的可能性不大，但會後仍可能釋出影響市場的重要訊號。最值得關注的包括聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員是否會堅持先前對今年兩次降息的預測、他們如何看待通膨趨勢，以及鮑爾對白宮推動寬鬆貨幣政策的回應。

美銀 (BAC-US) 經濟學家 Aditya Bhave 表示：「Fed 在 6 月會議上的主要訊息將是繼續保持觀望態度。」美銀則預計 Fed 今年不會降息，但保留降息一次的可能性，並建議投資者應關注鮑爾對疲軟就業數據、溫和通膨數據以及關稅推升通膨風險的看法。

截至台北時間周三（18 日）21 時許：

焦點個股：

德州儀器 (TXN-US) 早盤股價上漲 0.32%，至每股 198.33 美元

德州儀器宣布計劃在美國半導體工廠投資超過 600 億美元，是川普政府鼓勵投資並威脅對該產業徵收關稅下，最新響應美國製造政策的晶片業者。

Marvell Technology (MRVL-US) 早盤股價上漲 8.69%，至每股 76.07 美元

分析師對這家晶片製造商在客製化 AI 晶片活動後的表現感到樂觀。在該活動中，邁威爾科技 (Marvell Technology) 將 2028 年整體資料中心總目標市場規模 (TAM) 從 750 億美元上調至 940 億美元。摩根士丹利 (MS-US) 表示該公司目前目標市占率為 20%，資料中心營收最終將有超過 50% 來自客製化業務。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 1.43%，至每股 211.17 美元

Guggenheim 將甲骨文 (Oracle) 目標價從 220 美元上調至 250 美元，為華爾街最高水準。該機構分析師 John DiFucci 表示，Oracle「正處於敘事轉變的關鍵時刻，這是數十年技術創新積累的成果」。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月新屋開工年化總數報 125.6 萬戶，預估 135.0 萬戶，前值 139.2 萬戶

美國 5 月新屋開工年化月增率報 - 9.8%，預估 -0.1%，前值 2.7%

美國 5 月營建許可總數報 139.3 萬戶，預估 142.0 萬戶，前值 142.2 萬戶

美國 5 月營建許可月增率報 - 2.0%%，預估 0.3%，前值 -4.0%

美國上周初領失業金人數報 24.5 萬，預期 24.6 萬，前值 25 萬

美國上周續領失業金人數報 194.5 萬，預期 194 萬，前值 195.1 萬

華爾街分析：

隨著以色列和伊朗衝突升級，川普周二威脅伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)) 政權應無條件投降後，油價大漲逾 4%。但哈米尼周三表現強硬，警告美國若加入以色列空襲行動將面臨「無法彌補的損害」。

現任和前任政府官員告訴《NBC News》，稱川普正考慮是否對伊朗發動攻擊，軍事行動是川普周二下午在白宮戰情室與國安顧問會晤後正在權衡的數個選項之一。