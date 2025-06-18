美國抵制！G7峰會未能發表支持烏克蘭聯合聲明、俄烏戰爭分歧浮現

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 11:10

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在本屆 G7 峰會中，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）雖獲得加拿大宣布的 20 億加元軍事援助，卻未能促成七國集團（G7）對俄烏戰爭的共同聲援聲明，也無緣與美國總統川普面對面會談。

G7峰會未能發表支持烏克蘭聯合聲明。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，在川普表達對俄羅斯總統普丁的支持並提前一天離開華盛頓前往華盛頓處理以伊衝突問題後，G7 在烏克蘭衝突問題上難以達成一致。

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一位加拿大官員指出，由於遭到美國的抵制，加拿大放棄了七國集團就烏克蘭戰爭發表強硬聲明的計畫。

儘管如此，加國總理卡尼（Mark Carney）仍宣布將提供基輔 20 億加元（約 14.7 億美元）軍援，並對俄羅斯加強財務制裁。

澤倫斯基則透過 Telegram 表示，他已向 G7 領袖表明「外交目前處於危機狀態」，並表示他們需要繼續呼籲川普「運用其真正的影響力」來迫使戰爭結束。

儘管加拿大是烏克蘭最堅定的捍衛者之一，但其援助能力遠不及基輔最大武器供應國美國。澤倫斯基曾表示，他希望與川普就採購更多武器進行磋商。

峰會結束後，作為 G7 輪值主席的卡尼發表個人主席聲明，表示 G7 支持川普致力於「為實現烏克蘭公正持久和平所做的努力，」並提到 G7 知悉烏克蘭已宣布無條件停火，呼籲俄羅斯比照辦理。

該聲明也強調將「探索各種方式」加強對俄施壓，但由於此聲明並非全體成員一致簽署，無法視為正式 G7 共同聲明。

歐洲官員透露，多位 G7 領袖已向川普表達應對俄羅斯採取更強硬立場，川普雖然不偏好制裁措施，但似乎對該提議留下深刻印象。

三位歐洲外交人士指出，川普正考慮參議員葛拉漢（Lindsey Graham）提出的新制裁法案，但川普尚未做出明確承諾。

德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）表示：「我帶著謹慎樂觀的態度返回德國，相信美國未來幾天可能會對俄羅斯實施進一步制裁。」