烏俄戰爭最新戰況！俄羅斯無人機猛攻基輔、烏克蘭16傷 美國公民死亡

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 13:40

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烏克蘭官員表示，俄羅斯於週二（18 日）清晨再度對首都基輔發動猛烈攻擊，動用無人機與飛彈造成一棟公寓樓層受損，多處發生火災，導致至少 16 人受傷。目擊者形容，俄羅斯無人機如蜂群般盤旋於上空，並可聽見飛彈掠過的尖銳聲響。

俄羅斯無人機猛攻基輔。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，除了基輔外，烏克蘭其他地區也遭受攻擊，包括首都周邊地區與東南部戰略城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。札波羅熱州州長指出，該地至少遭到四次襲擊。此次空襲觸發長達七小時的空襲警報。

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基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）指出，傷者主要集中在市中心附近的索洛米揚卡區（Solomianskyi），其中一架俄羅斯無人機擊中一棟公寓大樓頂層，並波及其他非住宅建築。

基輔軍事管理局局長提穆爾 · 特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，當天共發生 12 次襲擊，涵蓋五個行政區，其中甚至包括一所幼兒園。

他表示：「俄羅斯正在部署導彈和無人機。這是一個非常艱難的夜晚。」襲擊導致多區起火與電力中斷。

近幾週以來，俄羅斯與烏克蘭雙方持續升高無人機戰爭規模。儘管雙方已展開兩輪直接會談，並就戰俘交換與遺體遣返達成初步協議，但整體戰爭情勢並未出現明顯降溫。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在 Telegram 上指出：「俄羅斯無人機對基輔的居民樓進行了更多襲擊，正在繼續對平民發動戰爭。」

克利欽科也通報，一名 62 歲美國公民在襲擊發生現場對面住所內不幸死亡。當局尚未公開具體死因。