鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-18 13:25

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日相石破茂最新表示，日本尚未與美國達成全面的關稅協議，兩國之間仍存在一些分歧。他跟美國總統川普在針對關稅問題進行坦誠的討論，目前與美國在該問題上仍有理解差距。

仍存在一些分歧！日美首腦關稅會談石破茂坦承未談攏：盼下周北約峰會再晤川普

《路透社》報導，石破茂首次以首相身份出席 G7 峰會，並於周一 (16 日) 與美國總統川普舉行了關稅會談，但會談最終未能達成降低或取消川普對日本進口汽車徵收 25% 關稅的協議。

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石破茂周二 (17 日) 在 G7 峰會後向記者表示，達成一項對兩國都有利且維護日本國家利益的貿易協議至關重要。

石破茂表示，美國關稅措施正在影響包括汽車產業在內的許多日本企業的獲利，同時也對全球經濟造成了重大衝擊。

另據日本《產經新聞》報導，石破茂要求美國取消或大幅降低對日本汽車的進口關稅，但遭川普拒絕。石破茂下周將藉北約峰會的機會試圖再次會見川普，討論關稅問題。

石破茂在 G7 峰會上也跟其他領導人舉行雙邊會談，包括與德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 的首次會晤。這位日本領導人在返回東京之前也與南韓總統李在明討論了安全關係。石破茂稱「由衷期待日韓的合作與協作成為對地區乃至世界非常重要的力量」，李在明則表示，期待面向未來發展兩國關係。

在川普表達了對俄羅斯總統普丁支持並提前一天離開峰會以解決以伊衝突後，G7 峰會未能就支持烏克蘭問題發表聯合聲明。