俄羅斯：本周普丁將與習近平通話 討論中東局勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-18 09:06

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據《塔斯社》報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫周二（17 日）表示，俄羅斯總統普丁將在未來幾天與中國國家主席習近平通話，雙方將​​討論雙邊問題和中東局勢。

本周普丁將與習近平通話，討論中東局勢。（圖：Shutterstock）

烏沙科夫說：「實際上，本周，我國總統將在未來幾天與中國國家主席習近平通話。除了雙邊議題，雙方還會討論中東局勢。」

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以色列和伊朗之間的交火周二來到第五天，據伊朗《法爾斯通訊社》報導，消息人士透露，伊朗已經備妥領導人遇刺情況下管理敏感部門的計畫。

伊朗最高領袖哈梅內伊周三凌晨發布聲明，稱必須強力打擊猶太復國主義實體（以色列），永遠不會與猶太復國主義者妥協。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周三凌晨發聲明，稱在昨夜今晨「真實承諾 3」第 11 階段行動中動用「法塔赫 - 1」高超音速飛彈，「意味著以軍傳奇防禦終結的開始，以及以色列混亂和毀滅的開始」。