普丁與川普通話50分鐘！聚焦以色列與伊朗衝突、俄烏戰爭和平前景

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-15 12:03

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俄羅斯總統普丁於週六（14 日）與美國總統川普進行約 50 分鐘通話，針對伊朗與以色列的軍事衝突交換意見，雙方一致認為這場以伊戰爭應儘快結束。此外，川普也表達希望俄烏戰爭能夠盡早落幕。

普丁與川普通話50分鐘。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在 Truth Social 上發文指出，普丁總統當天上午來電祝他生日快樂，並強調希望深入討論伊朗局勢。川普表示，雙方絕大部分時間談的是中東情勢，尤其是伊朗與以色列之間的戰爭。

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川普透露，這通電話歷時約一小時，普丁和他一樣認為伊朗與以色列的戰爭應儘快停止。他也藉機告訴普丁，俄羅斯與烏克蘭的戰爭同樣應該結束，但表示關於俄烏問題的細節將留到下週再討論。

克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，普丁在通話中明確譴責以色列對伊朗的軍事行動，並警告該衝突可能引發整個中東區域的不穩與不可預測後果。他還向川普說明與以色列總理納坦雅胡與伊朗總統佩澤希齊揚之間的通話內容。

普丁強調，俄羅斯願意充當調解者，協助平息伊朗與以色列的對抗局勢。這一立場延續了俄方在中東地區長期倡導和平解決衝突的態度。

根據俄國官方媒體《俄羅斯國際新聞通訊社》（RIA）報導，普丁向川普表示，俄羅斯願意在 6 月 22 日後繼續與烏克蘭就俄烏戰爭展開和平談判，顯示俄羅斯仍未關上外交對話之門。

川普表示，他深切期盼俄烏戰爭能早日劃下句點，同時對目前中東局勢的緊張升高表達憂慮。他也提到，美國代表團願意重新啟動與伊朗的核協議談判，以避免地區局勢惡化。