烏俄戰爭新進展：俄烏完成首輪戰俘交換 展現人道共識曙光
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著烏俄戰爭進入第四年，俄羅斯與烏克蘭於週一（9 日）進行一輪引人關注的戰俘交換，釋放對象均為 25 歲以下的戰俘，場面溫馨感人，部分家屬在邊境激動迎接失聯親人，這場交換也被視為後續一系列大規模交換行動的起點。
根據《路透》報導，這項戰俘交換源於 6 月 2 日於土耳其伊斯坦堡進行的俄烏直接談判，雙方達成協議，將各自釋放至少 1,200 名戰俘。這是目前在烏俄衝突中，少數取得進展的談判項目之一。
部分獲釋的烏克蘭士兵自戰爭爆發初期便被俘。根據烏克蘭政府釋出影片，當中一名士兵跨越邊境後，立刻打電話向母親報平安，哽咽喊出：「媽，我回家了！」展現戰爭陰影下的親情與希望。
這些烏克蘭士兵返國後，被送往北部醫院接受健康檢查，並獲得食物、熱水澡、手機與鞋子等生活物資，以協助他們重返社會。
在醫院外，數十名母親與妻子手持失聯親人的照片，希望從戰俘中找到熟悉的面孔。一名母親哽咽表示，6 月 10 日是她的生日，只希望能將兒子平安帶回家作為最好的禮物。
目前俄烏雙方皆未公開本輪交換的具體人數，但俄羅斯國防部強調雙方交換人數對等，而烏克蘭總統澤倫斯基在夜間演說中指出，整個戰俘交換計畫將分多階段進行。
俄羅斯方面則表示，其獲釋士兵已被送往盟國白俄羅斯，當地正提供心理與醫療協助，後續將安排返回俄國。俄媒釋出的畫面顯示，一群俄軍士兵高喊「我們回家了！」並手持俄國國旗表達激動情緒。
雙方均表示，後續交換行動將優先處理重傷或病重戰俘。然而，目前釋放的多數戰俘看來身體健康，未見明顯重症情況。
就在戰俘交換同時，俄羅斯宣稱其軍隊已奪下烏克蘭東中部聶伯彼得羅夫斯克地區更多領土；烏克蘭方面則指出，俄軍對烏克蘭發動開戰以來規模最大的無人機攻擊，戰火依然未歇。
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