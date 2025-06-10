烏俄戰爭新進展：俄烏完成首輪戰俘交換 展現人道共識曙光

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 13:00

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隨著烏俄戰爭進入第四年，俄羅斯與烏克蘭於週一（9 日）進行一輪引人關注的戰俘交換，釋放對象均為 25 歲以下的戰俘，場面溫馨感人，部分家屬在邊境激動迎接失聯親人，這場交換也被視為後續一系列大規模交換行動的起點。

俄烏完成首輪戰俘交換。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這項戰俘交換源於 6 月 2 日於土耳其伊斯坦堡進行的俄烏直接談判，雙方達成協議，將各自釋放至少 1,200 名戰俘。這是目前在烏俄衝突中，少數取得進展的談判項目之一。

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部分獲釋的烏克蘭士兵自戰爭爆發初期便被俘。根據烏克蘭政府釋出影片，當中一名士兵跨越邊境後，立刻打電話向母親報平安，哽咽喊出：「媽，我回家了！」展現戰爭陰影下的親情與希望。

這些烏克蘭士兵返國後，被送往北部醫院接受健康檢查，並獲得食物、熱水澡、手機與鞋子等生活物資，以協助他們重返社會。

在醫院外，數十名母親與妻子手持失聯親人的照片，希望從戰俘中找到熟悉的面孔。一名母親哽咽表示，6 月 10 日是她的生日，只希望能將兒子平安帶回家作為最好的禮物。

目前俄烏雙方皆未公開本輪交換的具體人數，但俄羅斯國防部強調雙方交換人數對等，而烏克蘭總統澤倫斯基在夜間演說中指出，整個戰俘交換計畫將分多階段進行。

俄羅斯方面則表示，其獲釋士兵已被送往盟國白俄羅斯，當地正提供心理與醫療協助，後續將安排返回俄國。俄媒釋出的畫面顯示，一群俄軍士兵高喊「我們回家了！」並手持俄國國旗表達激動情緒。

雙方均表示，後續交換行動將優先處理重傷或病重戰俘。然而，目前釋放的多數戰俘看來身體健康，未見明顯重症情況。