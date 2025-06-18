川普擱置對俄施壓小組！美國對俄烏戰爭政策出現重大轉向？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 10:10

‌



美國政府三名官員近日透露，川普政府已悄悄擱置一個原本設立用以施壓俄羅斯的跨部門工作小組，該小組原意是協助推動俄烏戰爭的和平談判。儘管該小組在春季由成立，但由於美國總統川普對對俄採取強硬立場興趣缺缺，該計畫自五月起便逐漸失去動力。

川普擱置對俄施壓小組。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，雖然川普曾在競選期間承諾上任第一天就會結束烏克蘭戰爭，但數月來未見具體進展，使他感到沮喪，甚至考慮讓美國徹底退出調解角色。官員表示，川普對俄烏議題態度轉為冷淡，使得這個對俄施壓小組失去目標。

‌



這項工作小組的存在此前從未被外界知悉。該工作組的最後一擊發生在大約三週前，當時白宮國安會大規模撤換人事，包括解散了整個負責烏克蘭戰爭議題的小組。

官員指出，這項工作原由國安會高層主導，成員涵蓋國務院、財政部、五角大廈與情報單位。不過，隨著川普政府削減相關人力與資源，該小組幾乎不可能繼續運作。

隨著工作小組解散，川普政府的整體和平倡議進入瓶頸。雖然在印度與巴基斯坦之間促成停火，但川普在實現加薩停火方面幾乎沒有任何實質進展，而且隨著以色列和伊朗衝突的爆發，中東地區爆發全面戰爭的風險迅速上升。

《路透》先前也指出，在這波人事異動前，美國部分國安單位於三月已暫停針對俄羅斯破壞與虛假資訊的反制協調行動。

然而，一位官員表示，無論該工作小組的命運如何，川普都可能選擇對俄羅斯採取更強硬的立場。該工作小組的成立旨在為總統「如果想對俄羅斯採取更強硬的措施」提供替代方案。

部分川普盟友如共和黨參議員 Lindsey Graham，都公開主張對俄羅斯進行新一輪大規模制裁。他們指出，俄羅斯明確拒絕美國提出的停火建議，並持續攻擊烏克蘭平民目標，證明普丁拒絕妥協。

川普則表示他正在考慮採取這項措施，但也時常將俄烏戰爭的責任歸咎於「雙方皆有過錯」。

官員表示，工作小組討論的議題包括美國如何激勵或施壓前蘇聯國家以及其他東歐和亞洲國家，限制貨物和能源進出俄羅斯。