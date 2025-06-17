中國稀土出口收緊 戴姆勒卡車擴大庫存因應供應風險
鉅亨網編譯段智恆
德國商用車製造商戴姆勒卡車 (Daimler Truck) 執行長拉德斯特羅姆 (Karin Radstrom) 周二 (17 日) 在瑞典哥德堡一場會議後對媒體表示，因應中國稀土出口限制加劇供應不確定性，公司已決定短期內提高稀土與關鍵原料庫存，以降低潛在生產風險。
拉德斯特倫指出，新冠 (COVID-19) 疫情期間的晶片危機已經說明，汽車產業過度依賴「即時供貨」(just-in-time)模式存在高度風險。自那之後，戴姆勒卡車即開始提高半導體等重要零組件的備料水準，儘管這意味著需要投入更多資金。
她強調：「在當前全球局勢動盪之際，這樣的策略既合理也必要。」
近期汽車業普遍對稀土供應前景表示擔憂。這些稀有金屬是製造電動馬達與車窗控制器等零件的關鍵原料，中國目前主導全球供應鏈。然而，自今年 4 月以來，中國政府要求出口商需重新申請出口許可，審核流程進展緩慢，引發業界對斷鏈的憂慮。
拉德斯特羅姆表示，戴姆勒卡車的採購部門正密切關注相關發展，目前尚未出現供應中斷或生產停擺的情況，「到目前為止，我們似乎仍能取得所需的物料。」
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