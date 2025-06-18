鉅亨網編輯林羿君 2025-06-18 09:43

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日本 5 月出口出現 8 個月來的首次下降，顯示美國的全面關稅正威脅著該國脆弱的復甦，可能導致第 2 季經濟再陷萎縮，形成技術性衰退。

日本出口8個月來首度下降 美關稅恐致經濟再現萎縮。(圖:shutterstock)

日本財務省週三公布的最新數據顯示，日本 5 月出口年減 1.7%，為 8 個月來首度轉為負成長，且對美出口重挫 11.1%，凸顯川普關稅政策，正全面衝擊日本製造業與經濟復甦動能。

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數據顯示，日本 5 月對美國的出口年減 11.1%，對中國的出口下降了 8.8%。5 月進口量年減 7.7%，降幅超過市場預期的 6.7%。

今年稍早，關稅威脅促使日本和其他亞洲主要出口國的企業增加了出貨量，並推高了同期對美出口的水平。

日本與美國尚未達成貿易協議，若無法在 7 月 9 日前談妥，日本將面臨 24% 的對等關稅，以及汽車與零件加徵 25% 懲罰性關稅。據日本總研估計，若所有關稅威脅成真，日本對美出口將重挫兩至三成，對國內生產毛額 (GDP) 衝擊達 1 個百分點。

此外，日本連續兩個月出現貿易逆差，且擴大至 6,376 億日元。出口下滑和貿易逆差擴大，加深外界對日本第 2 季經濟恐再度萎縮的疑慮，因為通膨仍領先薪資增幅，國內消費持續疲弱。