人工智慧需求推動強勁成長 SK海力士股價創新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
做為 AI 晶片巨頭 Nvidia(NVDA-US) 的高頻寬記憶體 (HBM) 產品供應商，SK 海力士的股價於周二 (17 日) 連續第二天上漲，觸及歷史新高。
這家南韓記憶體晶片製造商的股價飆升，反映出市場預期其將迎來另一個強勁的季度成長，主要受惠於持續不斷的 AI 驅動下，對先進、強大運算晶片的需求。
此次股價上漲也指向投資者對於 SK 海力士在高端 HBM 市場中占據主導地位，並持續領先競爭對手三星電子和美光科技的信心。
SK 海力士的股價周二早盤一度上漲 4.8%，達到 260,000 韓元，並在大部分交易時間內維持在 250,000 韓元以上。這是該公司自 2012 年併入 SK 集團以來，股價首次突破 250,000 韓元盤中水準。周二收盤時，股價上漲 0.4%，以 249,000 韓元的收盤價，創下歷史新高。
分析師近期發布一系列看好的第二季展望，使得投資者紛紛湧入 SK 海力士。
首爾 DS Investment & Securities 分析師 Lee Su-rim 在一份最新報告中估計，SK 海力士第二季營業利潤將比去年同期飆升 62%，達到 8.9 兆韓元，這與市場共識大致相符。在此之前，其第一季營業利潤已較去年同期翻了一倍多，達到 7.4 兆韓元。
SK 海力士強勁的盈利成長，持續受到其高端先進 HBM3E 產品在動態隨機存取記憶體晶片總出貨量中占比不斷增長的支撐。分析師補充稱，HBM 產品預計今年將占該公司 DRAM 總收入的 45%，高於 2024 年的 31%。
據研究公司 Counterpoint Technology Market Research 表示，SK 海力士去年領先競爭對手開始量產先進的 12 層 HBM3E 產品，並很可能在第一季超越三星電子，成為全球最大的 DRAM 製造商。
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