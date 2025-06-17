捷藍航空警告今年恐難損益兩平 將再削航班與成本
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周二 (17 日) 報導，美國廉價航空捷藍航空 (JetBlue Airways) 執行長葛瑞吉提 (Joanna Geraghty) 日前在一份內部備忘錄中坦言，由於旅遊需求疲軟，導致營運虧損持續擴大，該公司預期今年實現損益兩平的目標「不太可能達成」，因此將進一步縮減成本，包括減班、裁撤虧損航線與內部重組。
截稿前，捷藍航空 (JBLU-US) 周二盤中股價下跌 2.74%，每股暫報 4.45 美元。
葛瑞吉提表示，儘管仍期望下半年旅遊需求與訂位能回升，但即使市場反彈，也難以彌補今年已流失的營收，捷藍的獲利之路勢必比預期更長。目前該公司仍需仰賴舉債來維持營運。
為降低支出，捷藍計劃在非尖峰時段減少航班，並停止改裝 4 架舊款 A320 客機、選擇將其停飛，另有 6 架客機的艙內更新工程仍照原計畫於明年完成。此外，公司也將檢討人力規劃，可能合併部分高階職位與削減差旅開支。
面對國內機票價格下滑與訂位疲弱，美國多家航空公司已在近期宣布下半年將縮減運能。根據美國勞工部數據，2025 年 5 月美國機票價格年減 7.3%。
捷藍在過去一年積極尋求營收成長與成本控管，然而收購競爭對手 Spirit Airlines 的計畫遭法院否決，加上去年與美國航空 (AAL-US) 在東北市場的聯盟也被叫停，使該公司轉而尋求其他合作機會。上月，捷藍宣布與聯合航空 (UAL-US) 建立新策略聯盟，未來旅客可透過任一航空公司訂票與累積里程。
儘管持續進行重組，葛瑞吉提強調，捷藍仍將持續招募前線人員，也會招聘與聯合航空合作案相關的新職位，包括任命一名專責主管，凸顯該合作對業務的重要性。
捷藍亦未放棄其高階產品策略，仍將推動推出首款國內航線的頭等艙座位，並持續投資興建貴賓休息室，以吸引願意多花錢的旅客。
葛瑞吉提表示：「這些都是打造更強大捷藍的基礎工程，我們仍將持續推進。」
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