鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 23:30

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根據《CNBC》周二 (17 日) 報導，美國廉價航空捷藍航空 (JetBlue Airways) 執行長葛瑞吉提 (Joanna Geraghty) 日前在一份內部備忘錄中坦言，由於旅遊需求疲軟，導致營運虧損持續擴大，該公司預期今年實現損益兩平的目標「不太可能達成」，因此將進一步縮減成本，包括減班、裁撤虧損航線與內部重組。

捷藍航空警告今年恐難損益兩平 將再削航班與成本(圖：REUTERS/TPG)

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葛瑞吉提表示，儘管仍期望下半年旅遊需求與訂位能回升，但即使市場反彈，也難以彌補今年已流失的營收，捷藍的獲利之路勢必比預期更長。目前該公司仍需仰賴舉債來維持營運。

為降低支出，捷藍計劃在非尖峰時段減少航班，並停止改裝 4 架舊款 A320 客機、選擇將其停飛，另有 6 架客機的艙內更新工程仍照原計畫於明年完成。此外，公司也將檢討人力規劃，可能合併部分高階職位與削減差旅開支。

面對國內機票價格下滑與訂位疲弱，美國多家航空公司已在近期宣布下半年將縮減運能。根據美國勞工部數據，2025 年 5 月美國機票價格年減 7.3%。

儘管持續進行重組，葛瑞吉提強調，捷藍仍將持續招募前線人員，也會招聘與聯合航空合作案相關的新職位，包括任命一名專責主管，凸顯該合作對業務的重要性。

捷藍亦未放棄其高階產品策略，仍將推動推出首款國內航線的頭等艙座位，並持續投資興建貴賓休息室，以吸引願意多花錢的旅客。