卡夫亨氏宣布2027年前全面淘汰美國產品人工色素
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國食品大廠卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US) 周二 (17 日) 宣布，將於 2027 年底前全面移除旗下美國產品中的合成色素，從果凍品牌 Jell-O、果汁粉 Kool-Aid 到部分即食便當 Lunchables 都將進行配方改革，標誌著全美最大包裝食品企業正式加入天然色素轉型浪潮。
這項改革意味著卡夫亨氏未來不再於美國推出含人工色素的新產品，現有使用紅色 40 號、黃色 5 號等美國食品暨藥物管理局 (FDA) 核准的七種合成染料的品項，將視情況以天然色素取代，或完全去除色素成分。該公司表示，若在部分產品中無法以天然方式重現原有色彩，將另行開發替代色素，或直接放棄使用。
目前卡夫亨氏約有九成美國市場銷售產品未含人工色素，但仍有數十款產品尚在使用，包括沙拉醬、可變色棉花糖與果汁粉等。卡夫亨氏發言人指出，像是 Mio 水果風味精、Crystal Light 及 Jell-O 系列果凍與布丁產品，都是改革重點。
卡夫亨氏北美區總裁 Pedro Navio 表示：「我們一直在調整配方與產品組合，以提升品質並滿足消費者期待。我們已持續減少使用 FD&C 顏色 (即美國聯邦政府核准的七種人工色素)，未來也將與品牌授權商合作，推動旗下合作產品同步移除染料。」
這項改變也被視為美國衛生與公共服務部 (HHS) 部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 政策勝利之一。他與 FDA 於 4 月共同宣布，計劃與食品業界合作，在 2026 年底前逐步淘汰美國市面上流通的六種合成染料。這是其「讓美國再度健康」(Make America Healthy Again)倡議的一環，目標為改革國內食品供應鏈，減少對孩童健康有害的食品添加物。
然而，食品產業團體過去則指出，業界與政府間尚無具體共識，且相關色素多年來皆獲 FDA 認定為安全。即便如此，包括百事可樂 (PEP-US)、泰森食品(TSN-US) 等食品大廠也陸續宣布採取自願性淘汰措施。
卡夫亨氏近期營運表現不佳，連續六季營收下滑，今年稍早下修年度營收與獲利展望，並傳出正尋求透過併購或策略合作提振股價。該公司股價今年以來已下跌 16%，遠低於標普 500 指數 2.6% 的同期漲幅。
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