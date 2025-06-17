鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 20:20

‌



騰訊拓展歐洲雲端業務 劍指亞馬遜、微軟與Google(圖：REUTERS/TPG)

騰訊雲端部門執行長湯道生日前接受《CNBC》專訪時表示：「我們在特定技術領域與垂直產業擁有深厚的實力，這些獨特能力源自我們在中國市場多年發展出的產品與服務。我們有意將這些技術經驗引進歐洲，並已與許多潛在客戶進行接觸。」

‌



差異化策略：從遊戲到影音串流

為與歐美對手區隔，騰訊計劃專注在其優勢領域，包括提升遊戲體驗所需的低延遲雲端技術、優化影音串流效能，以及支援「超級 App」的開發與託管。騰訊旗下的微信 (WeChat) 即被視為超級 App 的先驅，整合了即時通訊、支付、社交與各式生活服務功能。

湯道生舉例指出，騰訊雲已與法國電信業者 Orange 合作，在非洲市場協助其開發「Max it」App。這類跨平台應用與多功能整合服務，正是騰訊雲在全球擴張中欲強調的差異化競爭優勢。

他也指出，在遊戲領域，騰訊的雲端服務可顯著降低「延遲」(latency) 問題，提升玩家操作與畫面回饋之間的即時性，是吸引國際遊戲商合作的關鍵之一。

AI 工具在地化 騰訊強調多雲互通性

面對全球雲端業者紛紛強化人工智慧 (AI) 產品布局，騰訊同樣積極推進 AI 發展。湯道生表示，騰訊在中國打造了自有 AI 基礎模型「混元」(Hunyuan)，同時也應用中國其他公司的模型如深度求索 (DeepSeek) 於自家產品。

針對歐洲市場，騰訊將採「在地化」策略，未來可能提供建立於歐洲本地模型基礎上的 AI 產品，並確保客戶能夠根據需求彈性選擇最合適的模型。

湯道生補充指出，許多歐洲企業現已傾向採用多雲架構，而非僅依賴單一服務商。騰訊也將此視為戰略機會，強調自家技術具備高度的互通性與客製化能力，「我們的策略，就是讓客戶在多雲環境中能更安心使用我們的技術。」