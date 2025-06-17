鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 13:10

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法國總統馬克宏在加拿大 G7 高峰會中表示，美國總統川普已正式提出促成以色列與伊朗停火的提議，並強調此舉為「正面的進展」。川普則在峰會中突然提前離場，趕回華府處理中東事務。

馬克宏證實：川普已提出以色列和伊朗停火的提議。(圖：Shutterstock)

根據《衛報》報導，馬克宏指出：「確實有提出會面與交換意見的提案，特別是為了促成停火，進而重啟更廣泛的對話。」他強調，若美方能達成停火，將是一項重要成就，法國將全力支持。

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此外，馬克宏也進一步呼籲以色列和伊朗「應停止對能源、行政、文化設施的攻擊，尤其不能針對平民，這一點非常重要，」因為「沒有任何理由可以證明這種行為是正當的」。

馬克宏表示，目前情勢短期內可能不會改變，但「既然美國保證他們會達成停火協議，而且他們可以向以色列施壓，情況可能會有所改變。」

馬克宏還在 G7 會議上警告，若試圖透過外部武力改變政權，將是嚴重的戰略錯誤。他指出：「任何認為通過從外部發動炸彈襲擊，就能拯救一個不顧自身安危、違背自身意願的國家，都是錯誤的。」

川普提前離場返國 稱伊朗有意降溫衝突

在 G7 會議上，川普透露透過中間人接獲訊息，稱伊朗有意降低與以色列的衝突升溫。為此，他決定提前返美，向國安團隊簡報戰略方向，並避開 G7 中針對烏克蘭與貿易議題的政治壓力。

在過去 48 小時內，數個海灣國家積極介入，試圖在美國與伊朗之間調停。法國、德國與英國三國外交部長更聯合與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話，呼籲伊朗勿對美方或其他區域國家發動攻擊。

歐洲三強也明確警告伊朗，不應再次威脅要退出《核不擴散條約》（NPT）或停止與國際原子能總署（IAEA）的合作，否則將徹底關閉回到外交談判桌的大門。

儘管目前美方正提出停火建議，但有歐洲官員坦言，尚不確定川普是否會對以色列總理納坦雅胡施壓，要求中止對伊朗的空襲。