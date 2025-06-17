《紐時》深度分析：伊朗如何錯看以色列、川普維持中東和平的明智之道

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 15:50

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根據《紐約時報》記者 Thomas L. Friedman 的深度分析，目前以色列與伊朗的軍事攻防，反映出兩種嚴重錯誤的戰略思想在對抗。Friedman 指出，美國總統川普擁有修正這些錯誤路線、創造中東數十年來最穩定局勢契機的可能，但關鍵在於川普是否具備足夠的決斷力與魄力。

《紐時》：伊朗錯看以色列、川普維持中東和平的明智之道。(圖：Shutterstock)

伊朗極端策略與對以色列的錯誤判斷

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《紐時》文章揭露，伊朗及其代理組織真主黨長期執行「以瘋狂回應瘋狂」的極端策略，無論對手如何行動，他們總能以更激烈手段反擊，從刺殺黎巴嫩前總理到炸毀美國使館，手段殘酷且毫不留情。

然而，Friedman 強調，伊朗誤判了以色列猶太人身份，錯誤地將其視為外來殖民者，忽略了以色列猶太人與巴勒斯坦人同為該地原住民。以色列人在生死存亡時刻展現出極端決心與「瘋狂程度」，超越伊朗及其代理人的預期。

文章指出，以色列採取所謂「哈馬規則」（Hama Rules），即起源於 1982 年敘利亞哈馬大屠殺的極端生存法則，無視國際人權規範，進行毫無限制的軍事行動，確保國家安全，程度甚至比伊朗還瘋狂。

Friedman 批評，以色列極端派政府堅持用武力「一勞永逸」解決以巴衝突，但現實證明這種策略難以成功。以色列無法全面佔領及改造該地區，而巴勒斯坦民族認同深厚，不可能靠武力屈服。

伊朗與以色列的唯一和平出路：「兩國方案」

《紐時》分析認為，推動以巴「兩國方案」是解決衝突的唯一可行途徑。Friedman 建議川普，積極推動伊朗核設施拆解與國際監督，同時承認巴勒斯坦民族自決權，支持建立無腐敗的新巴勒斯坦領導層，以促進和平共處。

《紐時》強調，川普應嚴正宣告：除非伊朗允許國際原子能總署（IAEA）全面檢查所有核設施，拆除地下核設施並回收裂變材料，否則美國將協助以色列軍方使用 B-2 隱形轟炸機與「三萬磅級」鑽地炸彈，徹底打擊伊朗核設施。唯有切實武力威脅，才能促使伊朗真正讓步。

此外，川普也須明確承認巴勒斯坦民族自決權，但條件是巴勒斯坦人選出美國認可的清廉領導層，該領導層必須致力服務約旦河西岸與加沙民眾，並承諾與以色列和平共處。

同時，川普也必須堅決反對以色列擴建西岸定居點，因為這只會加劇衝突，並阻礙和平。5 月底，納坦雅胡政府批准史上最大規模的 22 個新猶太定居點擴建，令人擔憂和平前景。

Friedman 建議，川普可將此前的「中東和平計畫」作為談判起點，但強調和平需各方妥協協商，達成公平且持久的解決方案。

《紐時》指出，雖然以色列靠「以瘋狂應對瘋狂」策略維持生存，但這只是必要條件，非充分條件。持續軍事對抗只會加劇衝突，唯有結合武力與外交，才能邁向真正和平。

伊朗以色列衝突的美國角色：拒絕附庸，堅守國際聲譽

Friedman 呼籲美國拒絕淪為以色列極端派或伊朗核威脅的附庸，放棄孤立主義與錯誤政策，堅守美國利益與國際聲譽，推動中東公正與和平。

《紐時》文章強調，和平三大必要條件包括：伊朗停止干預鄰國及核威脅，以色列停止吞併西岸，巴勒斯坦人放棄極端口號，三方需明確劃定邊界。