川普：G7驅逐俄羅斯是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-17 11:07

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美國總統川普周一（16 日）在七國集團（G7）峰會開幕式上表示，將俄羅斯排除在八國集團（G8）之外是一個錯誤。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

當日川普在峰會上與加拿大總理卡尼會面時表示，G7 曾經是八國集團，「是美國前總統歐巴馬和加拿大前總理杜魯特將俄羅斯踢出了八國集團」。

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「這是一個非常大的錯誤，如果俄羅斯在這個集團中，現在就不會有戰爭，如果四年前是川普擔任總統，現在也不會有戰爭。」川普說道。

他還說，他與俄羅斯總統普丁之間保持良好溝通， 「普丁會跟我說話，他不跟其他人講話。他對被踢出 G8 一事感到非常侮辱，我也會這樣覺得」。

川普強調：「你們花這麼多時間談俄羅斯，普丁卻不在談判桌上，這讓事情變得更複雜了」。

此外，當記者問到是否應該讓中國加入 G7 時，川普回答：「這不是壞主意，如果有人想讓中國加入，我不反對。」

「重要的是，世界領導人應該有機會在這樣的峰會上對話。」川普說。

俄羅斯自 1997 年起，曾一直是 G8 成員國，但俄羅斯在 2014 年併吞克里米亞，導致俄羅斯會籍被凍結，八國集團復稱七國集團。