鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 10:20

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美國總統川普於週一（16 日）赴加拿大出席七大工業國（G7）峰會期間，接連發表多項與事實不符的言論。他不僅錯誤指控前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）主導俄羅斯被逐出八大工業國（G8），還誇大美國對烏克蘭的援助金額，更錯稱拜登政府「放行」2100 萬非法移民，引發輿論質疑。

川普G7再出包，錯把英國當歐盟、稱杜魯道驅逐俄羅斯。(圖：Shutterstock)

錯指杜魯道趕走俄羅斯 歷史事實與時間矛盾

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根據《CNN》報導，川普在 G7 談到俄羅斯總統普丁時聲稱：「他是被杜魯道趕出來的，杜魯道說服了一兩個人，還有歐巴馬。我可以告訴你，他對此很不高興。」

但事實是，俄羅斯是於 2014 年因吞併克里米亞而被踢出 G8 的，當時加拿大總理為保守黨籍的哈珀（Stephen Harper）。杜魯道直到 2015 年 11 月才上任，且當時其所屬自由黨並非最大反對黨。

川普這項不實說法並非首次。早在 5 月，他在白宮對媒體發表類似言論，同樣錯指杜魯道和歐巴馬主導俄羅斯遭除名。

當時川普說：「我認為這是一個非常糟糕的決定。順便說一句，這個決定是由杜魯道和歐巴馬領導的。他們才是真正努力讓俄羅斯退出的人。」

將英國誤認為歐盟成員 川普外交常識受質疑

此外，川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會談時，還錯誤表示其與英國達成的是與「歐盟」的貿易協定，顯示他忽略英國早於 2020 年已正式脫離歐盟的事實，外交知識受到外界關注。

援烏金額誇大至 3500 億 實際數據遠低

川普同時也誇稱，拜登政府向烏克蘭提供了「3500 億美元」的援助。

然而根據德國智庫基爾經濟研究所統計，自 2022 年初至 2025 年 4 月，美國對烏克蘭的援助承諾約為 1380 億美元。

即使採其他統計方式，美國國會撥款總額也僅為 1850 億美元，實際支出約 900 億，明顯與川普說法不符。

誇大非法移民數據 官方統計遠低於說法

最後，《CNN》指出，川普聲稱拜登政府讓「2100 萬非法移民」進入美國，也是不實說法。

根據美國官方資料，截至 2024 年 12 月，拜登任內全國「移民接觸次數」不到 1100 萬次，其中多數人被迅速遣返。