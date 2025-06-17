以色列警告伊朗：除了美國還有「其他方法」能炸毀福爾多核設施

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 11:40

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以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）週一（16 日）在接受媒體訪問時表示，全球唯一擁有能夠摧毀伊朗福爾多（Fordow）地下核設施的炸彈的國家，是美國。他強調，是否選擇動用此類武器，將取決於美國的決策。

以色列警告伊朗：只有美國能炸毀福爾多核設施 ，但還有「其他方法」。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，萊特指出：「如果要用空投炸彈摧毀福爾多核設施，世界上唯一擁有這種核彈的國家就是美國。無論美國是否真的選擇這樣做，這都是美國必須做出的決定。」

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福爾多核設施位於伊朗北部庫姆（Qom）山區，預估於地下 80 至 90 公尺之深，是伊朗關鍵的濃縮鈾設施之一，配備先進的離心機。

儘管美國擁有打擊福爾多的空襲能力，但萊特強調這並非唯一選項。他暗示，以色列或許有其他戰術與方法可以對付福爾多核計畫。

萊特進一步暗示，以色列可能在本週四（19 日）晚至週五（20 日）期間對伊朗展開重大軍事行動。他指出：「等塵埃落定後，週四晚上和週五你將看到一些驚人的行動，會讓過去的『呼叫器行動』（beeper operation）看起來顯得簡單。」