鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 01:10

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Meta Platforms(META-US) 周三 (11 日) 宣布，推出一款新型人工智慧 (AI)「世界模型」(World Model)V-JEPA 2，能更深入理解三維環境及物體動態，為機器人與自駕車等技術開啟新局。

Meta推AI新模型V-JEPA 2 聚焦機器人及自駕車應用(圖：REUTERS/TPG)

Meta 表示，這款名為 V-JEPA 2 的 AI 模型具備理解、預測及規劃現實世界的能力。所謂「世界模型」概念，源自於模擬真實世界的物理邏輯，讓 AI 能在內部建立一套模擬現實的機制，進而學習、規劃及作出更貼近人類的決策。例如，V-JEPA 2 能辨識桌上的球滾落時會掉到地面，或能判斷被遮擋的物體並未憑空消失。

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Meta 指出，這款模型有望應用於配送機器人、自駕車等需即時感知環境的設備。相較於傳統需大量標記資料及影片訓練的方式，V-JEPA 2 透過在「潛在空間」中推理，能更有效率地理解物體之間的互動及變化。

Meta 押注 AI 生態系

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 一直將人工智慧視為公司未來的關鍵發展方向。據《CNBC》報導，Meta 計畫向 AI 公司 Scale AI 投資 140 億美元，並聘用其執行長 Alexandr Wang 加入團隊，強化自家 AI 策略。

Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun 周三在巴黎 Viva Tech 大會的影片簡報中指出：「讓機器了解物理世界，與讓機器理解語言是完全不同的挑戰。世界模型就像是 AI 用來理解世界、預測行動後果的數位孿生體，因此 AI 可以規劃並執行任務。」

AI 界新寵：世界模型

近期，世界模型在 AI 社群引起廣泛關注，因為研究人員正嘗試超越生成式 AI 應用背後的大型語言模型 (LLM)。去年 9 月，知名 AI 學者李飛飛創辦的新創公司 World Labs 就募資 2.3 億美元，旨在打造更能理解物理世界結構的「大型世界模型」。與此同時，Google(GOOGL-US) 旗下的 DeepMind 也正開發自家世界模型「Genie」，主打即時模擬遊戲及 3D 環境。