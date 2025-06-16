Meta將WhatsApp商業化 打破15年無廣告承諾、全球30億用戶迎巨變

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-16 23:00

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綜合外媒周一 (13 日) 報導，Meta(META-US) 旗下通訊軟體 WhatsApp 將首度推出付費廣告功能，藉此將全球最受歡迎的通訊服務進一步商業化。這項決定打破了 WhatsApp 自 2009 年創立以來「無廣告、無遊戲、無花招」的核心理念。

Meta將在WhatsApp引入廣告功能，終結該通訊軟體15年來的無廣告政策。(圖:Shutterstock)

WhatsApp 擁有超過 30 億名月活用戶，其中包括 2 億名企業用戶。

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根據規劃，廣告將出現在「動態消息」區塊，用戶可透過應用程式左側的「更新」標籤頁查看，與主要聊天對話區域保持分離。WhatsApp 商業訊息副總裁 Nikila Srinivasan 表示：「這是企業長期以來的要求，他們關心保護人們的個人空間。」並補充道，如果你只使用 WhatsApp 進行個人訊息傳遞，從不進入這個標籤頁，你就不會看到廣告。

否認後轉彎 Meta 打破無廣告承諾

《金融時報》曾在 2023 年首度報導 Meta 正討論如何在 WhatsApp 引入廣告模式。當時 WhatsApp 負責人 Will Cathcart 否認相關報導，稱「這是錯誤資訊，我們不會這麼做」。

在 Facebook 於 2014 年以 190 億美元收購 WhatsApp 之前，該公司共同創辦人艾克 Brian Acton 曾將「無廣告！無遊戲！無花招！」作為公司信條。多年來，WhatsApp 的 20 億用戶確實享受到這樣的服務，他們能夠與親友聊天，不受廣告和社群媒體其他功能的干擾。

Meta 表示，決定打破這項長期立場，是因為現在有了不會干擾個人聊天的廣告空間。

今年 4 月，Meta 公布了優於預期的財報，消除了投資人對美國總統川普關稅政策及相關經濟不確定性可能重創 Meta 廣告業務的憂慮。而在 WhatsApp 推出廣告，將有助於 Meta 進一步提升營收。

創作者訂閱同步推出、Meta 積極開發新財源

WhatsApp 在坎城創意節廣告業會議上公布這些變化，同時表示將推出類似競爭對手 X、YouTube 和 Twitch 的創作者付費月訂閱功能，小型企業或品牌的頻道，也可付費在不同帳戶的動態消息中獲得推廣。

該公司表示，訊息、通話和動態消息將維持端對端加密，意味著只有發送方和接收方能夠存取內容。不過，WhatsApp 補充說，將使用基本資訊如用戶位置、裝置語言、關注的頻道以及與行銷內容的互動方式，來決定投放哪些廣告。

近年來，Meta 致力於開發未開發的營收來源。公司在 Instagram 和 Facebook 推出創作者付費訂閱服務，並開始在文字社群媒體應用程式 Threads 上顯示廣告。