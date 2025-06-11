鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 02:00

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Meta Platforms(META-US)宣布，旗下社群平台 Threads 將在特定市場測試私訊功能，旨在吸引更多使用者，對抗競爭對手的壓力。執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周二 (10 日) 表示，Threads 用戶在包括香港與泰國等市場將可在應用程式內直接收發私訊，而無需切換至 Instagram 的訊息平台。

Meta旗下Threads測試私訊功能 劍指社群市場(圖：REUTERS/TPG)

目前 Threads 的私訊功能尚未加密。Meta 指出，Threads 與 Instagram 一向保持密切結合，藉由整合 Instagram 龐大的用戶基礎，Meta 期望在數位廣告市場與 X、TikTok 及 Reddit(RDDT-US) 等競爭對手抗衡。

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Threads 於 2023 年推出，原本是為了與馬斯克接手的 X 平台 (前 Twitter) 競爭。憑藉簡易的介面及即時社群討論功能，Threads 迅速吸引大量用戶，目前月活躍用戶數已突破 3.5 億。

Meta 在 4 月宣布，Threads 廣告服務擴展至全球所有符合資格的廣告主。然而，公司同時坦言，預期 2025 年 Threads 對營收的貢獻「仍有限」。

市場研究機構 Emarketer 預估，Threads 在美國的月活躍用戶數將於明年成長 17.5%，達到 6,050 萬，並超越 X 預估的 5,000 萬用戶。相較之下，X 在美國的用戶數預計將較今年下滑 14.4%。

在美中貿易限制及 AI 驅動的廣告技術迅速興起的背景下，各大社群平台紛紛加強平台功能與用戶體驗，以在競爭激烈的市場中脫穎而出。Meta 藉由在 Threads 上導入私訊功能，不僅希望留住現有用戶，更意在吸引更多新用戶，尤其是那些習慣於在其他社群平台上透過私訊交流的用戶。