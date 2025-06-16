鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 12:00

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美國總統川普表示，美國可能介入持續升級的以色列與伊朗衝突。川普強調，目前美國「尚未」直接參與軍事行動，但不排除未來介入的可能性。

川普：美國「有可能介入」以色列伊朗衝突。(圖：Shutterstock)

據《ABC》報導，川普在一次非公開訪談中提及美國「有可能介入」這場以色列與伊朗間激烈的中東衝突。川普還透露，關於伊朗核計劃的談判仍在持續，且德黑蘭方面「希望達成協議」，認為隨著雙方大規模空襲，協議達成可能加速。

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川普強調，目前美國尚未直接參與軍事行動。儘管核談判調解國阿曼宣布原訂上週末舉行的美伊第六輪談判已取消，但川普指出雙方仍在進行溝通。

當被問及與伊朗的談判是否有時間限制時，川普表示「談判沒有最後期限」，並指出：「但他們正在談判。他們希望達成協議。」

此外，川普暗示，為了推動核協議談判，以色列和伊朗之間「必須」發生類似衝突的事件。他認為這場衝突「實際上可能迫使協議更快達成」。