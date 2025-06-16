川普：以色列和伊朗「很快會實現和平」、警告美國若受攻擊將「全力以赴」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 07:00

‌



美國總統川普於週日（15 日）在社群平台 Truth Social 發文，宣稱以色列與伊朗「很快」將實現和平，並指出雙方正在進行多場未公開的通話和會議。此外，川普還澄清美國和以色列攻擊「毫無關係」，稱若美國受伊朗攻擊，武裝部隊將「全力以赴」。

川普：以色列和伊朗之間很快就會實現和平。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在貼文中呼籲兩國應儘快達成協議，並強調：「以色列和伊朗之間很快就會實現和平。」不過，川普並未說明相關會議的具體內容或和平進展的證據。

‌



然而，其言論也與以色列總理納坦雅胡日前的說法相矛盾。納坦雅胡在週六（14 日）表示，以色列對伊朗的軍事行動將會加劇，顯示官方並未釋出和平訊號。

川普的發言時間點敏感，正值以色列和伊朗週日夜間再次互相發動攻擊，造成數十人死亡。外界對川普宣稱的和平進展表達懷疑，因為現實中東局勢持續升溫，遠非和平將近的狀態。

在貼文中，川普強調自己曾成功解決多項國際衝突，包括印度與巴基斯坦之間的緊張關係，並感嘆自己「從未獲得應有的讚賞」。他寫道：「我做了很多，卻從未得到應有的認可，但沒關係，人民會明白。讓中東再次偉大！」

在早先另一則貼文中，川普則表示，美國與以色列週日（15 日）對伊朗的攻擊「毫無關係」。並警告說，若美國遭到伊朗任何形式的攻擊，「美國武裝部隊將以前所未有的規模全力以赴。」