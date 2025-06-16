以色列空襲能源設施引爆油價走高 專家擔憂伊朗封鎖荷姆茲海峽

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 09:55

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隨著以色列對伊朗能源設施發動空襲，引發市場對中東原油供應中斷的憂慮，國際油價於週一（16 日）續漲，延續上週的強勁漲勢。

以色列空襲伊朗能源設施引爆油價飆升。(圖：Shutterstock)

截至台灣時間週一上午 9 時，美國西德州原油（WTI）期貨上漲 0.69%，來到每桶 71.78 美元。國際基準布蘭特原油亦上揚 0.67%，報每桶 74.73 美元。

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儘管目前以色列的攻擊尚未明顯影響伊朗的原油出口活動，但市場對供應鏈中斷的疑慮升高，尤其是中東油輪動線受阻的風險，成為推升油價的主因。

以色列無人機攻擊伊朗天然氣與油儲設施

根據伊朗國營媒體報導，以色列無人機於週六襲擊位於伊朗南部的南帕斯（South Pars）氣田，擊中兩座天然氣處理設施。該氣田是全球規模最大的天然氣田之一，具關鍵戰略地位，目前損毀程度尚未明朗。

同時，消息人士向《耶路撒冷郵報》透露，以色列也對德黑蘭附近一處主要石油儲存設施發動攻擊。另據《以色列時報》，伊朗的飛彈報復行動導致海法（Haifa）一座大型煉油廠受損。

上週五（13 日），在以色列空襲伊朗核子與導彈設施後，油價單日暴漲逾 7%，創 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來最大漲幅。美國原油上週累計漲幅更達 13%，反映市場對地緣風險的強烈反應。

戰事未歇 荷姆茲海峽或成油價新風險焦點

以伊戰事已持續至第三天，雙方仍持續互射飛彈，局勢沒有降溫跡象。伊朗一名高級指揮官更表示，考慮關閉戰略要道荷姆茲海峽。據高盛估計，全球約五分之一的石油運輸需經該海峽，一旦封鎖，油價恐飆破每桶 100 美元。

儘管如此，分析師普遍質疑伊朗是否具備實際封鎖海峽的能力。RBC 資本市場商品策略主管 Helima Croft 指出，「在巴林駐紮的美國第五艦隊存在下，伊朗全面封鎖海峽的可能性不高。」

但她警告，伊朗仍可能採取其他干擾行動，包括攻擊油輪或在航道中佈雷，增加區域航運風險。