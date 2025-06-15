以色列擴大空襲伊朗核武設施與國防部！德黑蘭導彈反擊致多死傷

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 16:30

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以色列於周日（15 日）展開擴大軍事攻勢，針對伊朗國防部總部、核武專案相關設施及重要目標發動大規模空襲。此次攻擊是以色列打擊伊朗核武計劃行動的一部分，兩國已連續第三天交火，雙方衝突持續升級。

以色列擴大空襲伊朗核武設施與國防部。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》與法國《世界報》報導，以色列空軍於凌晨完成多波以情報為基礎的空襲，目標鎖定伊朗國防部總部、核武研發組織總部及其他推進核武發展的設施，同時攻擊了伊朗重要燃料油罐，旨在阻斷伊朗核武計劃及軍事資源供應。

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伊朗隨即發動新一波導彈攻擊，導致以色列多處遭受襲擊，尤其加利利地區一棟公寓遭導彈擊中，造成 4 人死亡，多人受傷。以色列中央地區亦傳出死亡消息，包括 80 歲婦女、69 歲婦女及 10 歲男童遇難。

以色列國防部長卡茨強調德黑蘭局勢嚴峻，稱「德黑蘭正在燃燒」，彰顯以色列空襲力度持續加大。當地午夜爆炸連連，雙方宣布新一波導彈發射，以色列安全內閣緊急召開會議應對。

面對持續升溫的中東衝突，全球多國領導人呼籲雙方立即降溫，中國外交部長更警告攻擊核設施將開創危險先例。該地區本已因以色列與哈馬斯的長期衝突處於高度緊張狀態，局勢極不穩定。

以色列軍方表示，過去兩日數百次空襲已擊斃多位伊朗高級軍事將領及九名核武科學專家。伊朗駐聯合國大使則通報死亡人數達 78 人，受傷超過 320 人。

美國情報機構與國際原子能總署（IAEA）多次表示，儘管攻擊前伊朗未積極追求核武，但其鈾濃縮濃度已逼近武器級水準。聯合國原子能機構近期更譴責伊朗違反《核不擴散協議》。