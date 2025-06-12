美中倫敦協議遭潑冷水 市場不再「秒反應」、分析師批回到原點

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 03:10

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儘管美、中兩國周二宣布新貿易協議框架，但美股反應平淡，投資人更關注 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4% 的通膨降溫消息。分析師認為，市場對貿易談判已不再抱持過度期待，預期談判將是漫長過程。

美中公布倫敦會談貿易協議框架，美股反應平淡。(圖:Shutterstock)

據《商業內幕》周三 (11 日) 報導，五月中，中美貿易緊張關係緩解鼓舞股市，但投資人對周二兩國宣布的貿易協議反應冷淡。

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截稿前，美股主要指數於美東時間 14:20 的表現：

專家表示，貿易戰發展可能重演川普首任期間的模式，即便緊張關係持續，雙方仍會進行建設性對話。

正因如此，投資人更多認為未來談判是長路漫漫且充滿變數。自「解放日」引發市場動盪後，投資人對貿易相關消息，已不再出現如膝跳反射的「秒反應」。

周二公布的框架協議說明兩國未來貿易談判方向，主要內容包括中國同意出口稀土礦物，美國則將放寬半導體等先進科技對中出口管制。相較於上個月美中達成初步框架協議、暫時調降 90 天關稅時股市強勁反彈，這次市場反應明顯冷淡許多。

川普 1.0 經驗重現 分析師：解決中美貿易「難上加難」

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示，市場對貿易談判的反應類似 2018 年美中貿易戰初期。他指出川普首任期間，交易員消化美中談判缺乏進展時，股市定期回檔。

「我們仍記得川普 1.0 時代的經驗，與中國打交道困難重重，問題繁多，」Hogan 說，「我不認為短期內能解決，長期來看可能永遠無法完全解決。」

他補充，市場可能等待更積極的催化劑，目前仍有逾 100 國尚未與美國達成貿易協議。

BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 表示，框架協議在對中談判上僅取得小幅進展。「我認為倫敦的『協議』只是讓情況回到日內瓦會談後的狀態，」他告訴《商業內幕》，並預期對中關稅在「可預見的未來」將維持高檔。

協議細節不足 專家：只是回到「原點」

德意志銀行策略師也認為，關稅談判似乎重現 2018-2019 年期間，美中在解決關鍵議題上進展有限的情況。當時美國指控中國在農業和製造業等產業存在不公平貿易行為，並不當轉移技術、竊取美國智慧財產權。

Trade Nation 資深市場分析師 David Morrison 在報告中指出，協議似乎缺乏市場期待的細節。「更大的問題是，美國能談成什麼樣的貿易協議，才足以推動指數創新高？」他說。