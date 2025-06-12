反ICE抗議燒遍美國 「不要國王」遊行選在川普生日同一天

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 01:03

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綜合外媒周三 (11 日) 報導，美國各地爆發大規模反移民執法抗議活動，從洛杉磯開始的示威浪潮已蔓延至全國多個主要城市。

反移民執法抗議者計劃，在川普生日當天同步發起「不要國王」遊行。(圖:Shutterstock)

從西雅圖、奧斯汀到芝加哥、華盛頓特區，抗議者高舉反對移民與海關執法局 (ICE) 的標語，癱瘓市區主要道路及聯邦辦公區交通。多數抗議以和平方式進行，但當執法人員進行逮捕並使用催淚瓦斯驅散人群時，部分現場爆發衝突。

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活動人士正籌劃未來數日舉行更大規模示威。一個名為「不要國王 (No Kings)」的全國性抗議活動計劃於周五 (14 日) 展開，當天也正好是美國總統川普的生日，將與他在華盛頓舉行的閱兵式同步進行。

面對抗議升溫，共和黨籍德州州長艾波特 (Greg Abbott) 周二晚間宣布，將部署國民兵以「維護秩序」。他強調和平抗議是合法活動，但傷害他人或財產等非法行為將招致逮捕。

費城警方通報，周二下午約 150 名抗議者聚集在聯邦拘留中心外，遊行至移民執法局辦公室演說後返回。部分抗議者以自行車封鎖主要道路，警方多次下達疏散令遭拒絕，最終逮捕 15 人。

舊金山約 200 名抗議者聚集在移民法庭外，起因是多名移民在此被捕。周一、周二的抗議人數達數千人，暴力事件導致建築物受損，私人汽車、警車及公車遭破壞，超過 150 人被捕。

紐約市大批民眾周二晚間聚集在曼哈頓下城，抗議驅逐行動及聯邦移民政策。紐約警方稱多人被拘留，但尚未提出指控。

奧斯汀周一晚間，數百名示威者在德州議會大廈與移民局聯邦大樓間遊行，當局使用催淚瓦斯驅散人群，衝突導致 4 名警察受傷，13 人被捕。

波士頓數百人周一聚集在市政廳廣場，抗議工會領袖 David Huerta 於周六在洛杉磯移民搜查行動中被捕。不過，他已於周一晚間繳交 5 萬美元保釋金後獲釋。