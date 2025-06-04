鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-04 12:00

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近日，中國車廠大幅降價行為引發新一輪「價格戰」恐慌，逼得中國汽車工業協會、工信部相繼緊急表態，反對無序「價格戰」，將加大力道整治汽車業「內卷式」競爭。

反對價格戰！中汽協聯合工信部發聲：惡性競爭威脅產業健康與消費者權益 (圖:Shutterstock)

中國汽車工業協會上周六 (5 月 31 日) 發布《關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議》，直指近期部分車廠發起的新一輪降價潮已引發市場恐慌，呼籲企業停止並以公平競爭推動行業可持續發展。

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中國工信部相關負責人對此表示支持，強調「價格戰沒有贏家」，並將加強整治力度，維護市場秩序。

中汽協在《倡議》中明確指出，自 5 月 23 日某車廠率先降價後，市場掀起新一輪「內捲式」競爭。無序降價不僅擠壓企業利潤空間，導致產品品質與售後服務縮水，更可能引發產業鏈供應鏈安全風險，最終損害消費者權益。數據顯示，自 2023 年以來的四輪價格戰中，新能源汽車滲透率雖突破 50%，但弱勢品牌加速淘汰，市場集中度加劇，產業獲利水準持續下降。

為此，中汽協提出四項要求，分別是企業需嚴守公平競爭原則，禁止低於成本價傾銷、虛假宣傳，優勢企業不得壟斷市場以及自查整改違規行為。

中國工信部明確支持《倡議》，批評價格戰衝擊企業正常經營，呼籲透過技術創新降本增效，而非「以價換量」。工信部負責人強調，無序價格戰違反市場規律，長期將削弱產業創新能力。該部門將強化監管，嚴查不正當競爭，推動產業結構優化，鼓勵車廠透過技術升級提升產品性價比。

中國發改委也在 5 月 20 日表態明確反對「低價傾銷」、「以次充好」等破壞市場秩序的行為。

自 2023 年特斯拉率先降價後，新能源車廠憑藉成本優勢主導定價權，倒逼燃油車加入戰局。到今年初，部分車廠轉向「配置升級不加價」的隱性競爭，但近期新一輪全國性降價再現，主因包括車廠銷售目標壓力及新能源購置稅優惠即將縮水的窗口期博弈。

儘管中汽協與工信部明確反對惡性競爭，但市場壓力難以理解。中國全國乘聯會秘書長崔東樹曾預測，今年價格戰將轉向隱性優惠，但 5 月戰火重燃顯示企業短期承壓加劇。

分析師認為，產業亟需平衡銷售目標與永續發展，避免「內捲」透支未來成長空間。