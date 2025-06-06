鉅亨網編輯林羿君 2025-06-06 11:34

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比亞迪 (002594-CN) 再次掀起的電動車價格戰，不僅未成功帶動銷售，還引來官方出手整頓，使比亞迪股價重挫，兩週內已市值蒸發 200 億美元，市場同時對於比亞迪的策略產生質疑，削弱了股上漲動能。

比亞迪血殺價格戰失敗 引發200億美元股票拋售潮。(圖:shutterstock)

市場對比亞迪今年能否達成銷售 550 萬輛汽車的目標日益擔憂，尤其在中國經濟低迷下，其最新車款的反應平淡。小鵬汽車和浙江零跑汽車等競爭對手已搶占部分市佔，且其股價表現更佳。

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市場分析師指出，比亞迪近期股價大幅修正，反映了了市場對利潤率壓力的擔憂，以及整體電動車市場信心的下滑，也凸顯單靠激進定價已無法保證銷售強勁成長，尤其是在更加成熟且競爭激烈的電動汽車市場。

比亞迪上月在中國打出最高降幅 34% 的折扣戰，這是這場已持續三年的激烈價格戰中的最新一輪。比亞迪整體銷售成長已放緩，而小米與華為等新進者也加劇了市場競爭。

中國電動車產業的激烈內捲，引起了政府的關注，監管機關本週稍早召集了包括比亞迪在內的多家主要電動車製造商負責人，並告誡他們不應以低於成本或不合理的折扣銷售汽車。

即使價格下調，截至 5 月底，比亞迪僅完成 2025 年銷售目標的 32%。其針對部分車型免費提供「上帝之眼」駕駛輔助系統以吸引消費者的策略，成效卻有限。

與此同時，小鵬、零跑與吉利汽車等品牌則憑藉更具吸引力的功能，以及低價贏得大量大眾市場客戶。吉利的純電掀背車「星越」與運動型多用途車「星躍 L」是中國最暢銷車款之一；而零跑汽車 5 月的交付量更是年增超過一倍。

值得注意的是，這場價格戰很可能會像上一次一樣導致產業整併，不過難度會更高，因為倖存的業者如今擁有規模、穩健的資產負債表以及具競爭力的產品。Edmond de Rothschild Asset Management 基金經理指出：「情況可能會在好轉之前先變得更糟。儘管如此，比亞迪仍有可能脫穎而出。」

比亞迪在香港上市的股份今年迄今仍上漲了 54%，但落後於零跑和小鵬約 70% 的漲幅。目前比亞迪的預估本益比為 19 倍，較今年稍早的 14 倍顯著提高。