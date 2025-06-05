中國掀新一輪價格戰！7天70款車型降價 有車型直降8萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-05 05:30

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「現在車是消耗品，早買早享受了。」一位比亞迪門市銷售人員希望藉此打動一批「持幣觀望」的消費者。

中國掀新一輪價格戰，7天70款車型降價。（圖：央視）

據《21 世紀經濟報導》周三（4 日）報導，在傳統車市淡季到來之前，汽車行業早已展開一輪降價。據不完全統計，僅 5 月 23 日至 5 月 30 日 7 天，已經有比亞迪、吉利、奇瑞等品牌超過 70 款車型開啟降價優惠。

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比亞迪 (002594-CN) 海鷗智駕版限時一口價已經低至人民幣（下同）5.58 萬元，比官方指導價便宜 1.4 萬元，相當於 4 台 iPhone 16 Pro Max 1TB 版本的價格。

凱迪拉克 XT4 尊貴型一口價為 18.99 萬元，在降價之前，這一車型的價格為 27.57 萬元，優惠幅度超過 8 萬元。

中國汽車工業協會在 5 月 31 日發布《關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議》，提到 5 月 23 日以來，某車廠率先發起大幅降價活動，多家企業跟進，引發新一輪「價格戰」恐慌。

中汽協在倡議中強調，一段時間以來，行業盈利水準下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內捲式」競爭，是行業效益下降的重要因素。

降價優惠疊加粵港澳大灣區車展，讓終端市場繁榮。現場銷售人員說：「在車展現場來看車、購車的意向客戶很多，現在有降價補貼和各種補貼，疊加下來是上半年最優惠的購車時刻。」

官方數據顯示，本次端午假期期間車展的預定成交金額突破 40 億元，較上屆增長 8.1%。