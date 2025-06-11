鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-11 22:10

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輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (11 日) 宣布，與人工智慧 (AI) 搜尋新創公司 Perplexity 合作，攜手歐洲與中東地區逾十家 AI 開發商，共同推動在地語言的 AI 模型，並協助當地企業運用生成式 AI 技術。此舉旨在回應各國對主權 AI 的需求，同時拓展輝達在全球市場的影響力。

輝達攜手Perplexity助力歐洲AI產業 擴大市場布局(圖：REUTERS/TPG)

根據輝達說法，該公司已與法國、德國、義大利、波蘭、西班牙及瑞典等多國 AI 模型開發商洽談合作，目標是讓當地語言 AI 模型具備更強的推理能力，協助執行更複雜的任務。輝達企業級生成式 AI 軟體副總裁 Kari Briski 表示，該公司將運用「合成資料」(Synthetic Data) 技術產生在地語言的訓練資料，並將現有的推理數據進行翻譯，協助模型開發商訓練與優化。她強調：「歐洲需要能反映每個國家語言和文化的強大模型。」

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完成在地化訓練後，Perplexity 將協助在歐洲地區推廣，協助企業在本地資料中心部署，並應用於商務研究等多項任務。Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 指出，德國已是該公司第二大營收市場，並強調「未來的 AI 系統將能在單一提示下完成數小時的工作」。

輝達並未透露這項合作的財務細節，但表示這是巴黎 AI 大會期間宣布的多項合作案之一。Perplexity 也補充說，透過這次合作，歐盟用戶將能以 24 種官方語言搜尋並取得答案，協助 AI 更貼近在地市場需求。

報導指出，輝達正與歐洲多家本地 AI 基礎設施業者合作，包括參與 DGX Cloud Lepton 計畫的雲端供應商，讓企業能更輕鬆存取、微調及部署 AI 模型。輝達執行長黃仁勳曾表示，國家直接投資 AI 即是「主權 AI」的概念，這也是輝達未來發展的重要策略。

Tirias Research 創辦人 Jim McGregor 分析，輝達積極布局歐洲 AI 市場，包含在英國的「主權 AI」專案，顯示其持續擴大全球 AI 版圖，最終將回饋到 Nvidia 的晶片業務上。

至於 Perplexity，自 OpenAI 的 ChatGPT 問世後成長迅速，目前正在洽談新一輪 5 億美元募資，估值約達 140 億美元，較去年底大幅攀升逾 50%。該公司執行長 Srinivas 強調，未來 AI 應該是量身打造、符合在地需求，而不是「一個模型統治一切」。