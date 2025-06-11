〈房產〉房市觀望氣氛濃厚 房仲：六都中古屋銷售天數拉長12-30天
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行於去年第三季祭出史上最嚴的第七波房市信用管制，再搭配強化金檢，房市買氣急凍至今。中信房屋統計內部數據，對比去年第三季與今年第一季的內部數據顯示，六都中古屋的銷售天數普遍拉長，分别增加 12 至 30 天不等。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，銷售時間的拉長，一定程度反映了買賣雙方心態調整的結果，隨著市場進入理性階段，買方出手愈發謹慎，不再盲目追價，也迫使賣方修正價格預期。
以桃園來看，其銷售天數增幅居六都之冠，對此，莊思敏表示，最近幾年桃園建設題材百花齊放，包括：航空城、機場捷運、青埔高鐵特區、中路重劃區、草漯重劃區等等，吸引大量建商與購屋族群前來布局。不過，由於桃園部分新興重劃區仍處於開發初期，生活機能尚未完全成熟，居民日常採買仍仰賴舊市區支撐，在當前房市景氣趨緩的背景下，這些區域勢必會面臨較大的去化壓力，連帶影響整體交易節奏。
進一步觀察中南部市場，台中、台南與高雄的銷售天數都超過 80 天。莊思敏指出，中南部房價基期相對較低，最近幾年在科學園區、台積電等利多題材的加持下，區域房價極速攀升，因此吸引眾多投資客進場。然而，在政府重錘打炒房下，短期投機需求迅速退潮，市場重心轉向自住型買方，成交速度自然放緩。
除銷售時間拉長外，屋主的定價策略亦出現明顯轉變。根據中信房屋內部統計，今年 1-5 月，全台降價物件數達 5777 件，較去年同期大幅增加近五成。莊思敏指出，這一波數據反映出賣方心態已從「被動觀望」轉為「主動調價」，越來越多屋主不再像以前一樣待價而沽，而是更積極地以市場行情為基準，調整開價以吸引買方進場。
展望下半年，莊思敏認為，當前市場利多題材不多，加上整體經濟景氣尚未顯著升溫，房市預期仍將延續盤整格局。在市場從「賣方定價權」轉向「買方選擇權」的過程中，精準定價遠比一味等待行情回升來得務實。她建議，若屋主有資金周轉或資產配置需求，應靈活調整售價策略，以有效縮短銷售週期、加速物件去化，避免因誤判市況而影響資金回籠。
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