〈房產〉央行沒升息 但房市信用加緊管制後 套房房貸利率衝高到2.8%
鉅亨網記者張欽發 台北
根據聯徵中心最新公布的 2025 年第一季房貸資料顯示，在台灣央行未調整基準利率的情況下，房貸市場仍出現結構性變化，市場交易最多的大樓產品，房貸利率從去年第二季的 2.17%，增加至 2.3%，公寓產品也從 2.24% 增加至 2.48%，特別是小坪數產品如「套房」，其平均貸款利率來到 2.8%，相較 2024 年第二季上升 0.32 個百分點。
房仲業者指出，此一房貸利率結構的變化，反映央行房貸政策已逐步見效，銀行的風控機制也更趨謹慎。
信義房屋 (9940-TW) 不動企研室專案經理曾敬德指出，台灣央行去年第二季後雖然沒有升息，但升了存款準備率一樣有升息的效果，根據台灣央行先前公布資料，一般首購房貸利率已經達到 2.5%，顯示當前房貸市場供需狀況吃緊，銀行也反映資金成本與市場需求狀況，調整房貸利率，短期內整體資金表現還是偏向吃緊。
整體而言，各類型住宅貸款利率普遍略有上升。以主流住宅「電梯大廈」為例，2025 年第一季平均貸款利率為 2.3%，較去年第二季微升 0.13 個百分點，但仍維持相對穩健水準。
值得注意的是，金融機構對「套房」等產品的貸款條件趨於保守，核貸成數由 2024 年第二季的 70.43% 下滑至 2025 年第一季的 67.24%，且房貸利率從 2.48% 增加至 2.8%，顯示銀行對非自用產品的風險控管更加審慎，有助於房市健康發展。
同時，這一波貸款利率與核貸成數的調整，是房市管控政策發揮作用與先前央行調高存準率後的反應現象。電梯大樓、透天厝、公寓等房貸件數較多的住宅，貸款利率則呈現小幅上調，在房貸留給自用首購等政策方向下，市場結構逐步朝向健全、自用導向的良性循環。
自用當道且房貸偏向支持自用客戶，為未來房地產市場奠定穩健基礎，這樣的發展有助於打擊投機炒作行為，同時保障自住族群的權益，推動住宅市場回歸居住本質。
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