數字科技靠AI有效將流量變現 591不受房市走緩衝擊
鉅亨網記者王莞甯 台北
網路生活平台數字科技 (5287-TW) 甫公布 5 月合併營收 2.08 億元，年增 7%，並創單月新高紀錄，數字科技表示，旗下 591 房屋交易網多元收費模式有成，並啟動 AI 變現，而小雞上工在打工市場擴大市占，後續穩健推升站台整體營收規模無虞。
儘管國內房市需求轉弱，但 591 房屋交易網因推出智慧房聊、AI 影音講房和智能標題三大核心功能的「591 AI 助手」，有效提升聯絡效率和刊登體驗，並通過 AI 智選推薦最優套餐方案，採多元收費模式，使 591 房屋平台今年以來貢獻營收仍穩健增長。
另一方面，小雞上工持續在打工市場擴大市佔，為滿足不同地區的徵才需求，持續優化職缺曝光廣告方案，同時，8591 寶物交易網長期穩定提供用戶安全的交易環境，兩大平台也挹注營收動能。
展望後市，數字科技指出，仍會持續優化平台操作體驗、強化行動端服務，同時積極導入 AI 與演算法調整策略，以提升會員黏著度，
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