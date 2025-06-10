〈房產〉台南重劃區一表看 平實營區新案57.9萬元穩居房價領頭羊

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-10 19:24

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近期平實營區話題不斷，除新案屢創新高，今 (10) 日的社宅動工也吸引目光，。房仲業者統計實價登錄，平實重劃區周邊房價持續走揚，新案每坪均價來到 57.9 萬元，較 2024 年同期成長 4.9%，穩居台南房價之首。

台南平實重劃區周邊房價持續走揚，新案每坪均價來到57.9萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區受惠於南紡購物中心加持生活機能，又有大型綠地平實公園，更吸引品牌建商進駐，致使近期房價走勢強。

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據實價登錄資料，2025 年第一季台南市蛋黃區五大重劃區中，以平實重劃區新案每坪均價 57.9 萬元表現最為亮眼，年增 4.9%，穩居區域房價領頭羊地位。住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。

另觀察實價登錄資訊，台南市其餘重劃區中，虎尾寮重劃區平均房價為每坪 54.5 萬元，略較去年下滑 2.3%；星鑽特區則表現略顯遜色，第一季平均房價為 45.6 萬元，相較去年同期跌幅達 14%；相對來看，南台南站重劃區與台南市政特區房價則明顯上揚，分別達 43.6 萬元與 38.3 萬元，年增 11.2%、15%，漲勢分列前兩名。

賴志昶分析，除平實重劃區表現穩定，南台南站重劃區與台南市政特區近期也行情上揚，其中南台南站重劃區緊鄰鐵路地下化計畫區，具備新興建設利多，吸引自住與置產族群卡位，加上過往價格基期較低，因此呈現明顯補漲；至於台南市政特區，在市政中心轉移開發帶動下，商業、行政與住宅機能俱全，帶來人口匯集，成為區域內漲勢最高者。