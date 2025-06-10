〈房產〉全台彩券行突破萬家在這縣市逾2000家最多 複合店面最夯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-10 11:59

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威力彩昨 (9) 日開出 4 注貳獎，不過頭獎連 30 期槓龜，下期獎金上看 11.2 億元，這周四彩券行將再掀人潮。觀察全台的彩券行家數已直逼直營超商。根據財政部資料顯示，今年 3 月全台的彩券銷售業家數為 10426 家，與直營連鎖超商的 1.18 萬家相去不遠。

全台彩券行突破萬家在新北市逾2000家最多。(圖：台灣房屋提供)

其中，全台六都以新北市的彩券家數最多，達 2136 家，台北市則以 1514 家居六都亞軍。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台彩去年業績將近 1500 億元，創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024 年經銷商的總人數大約 6.8 萬人，比 2023 年增加超過 2.8 萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。

由於彩券行設點的坪數空間需求不大，多在 10 坪以下，台灣房屋觀察六都 10 坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約 1.75 萬元，想在台北租一間小店面開彩券行的租金成本為六都最貴，新北市以 1.64 萬元緊追在後；高雄市則約 1.55 萬元，在六都中名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需 2 坪以上即可，但需位於 4 米巷道的 1 樓，且須距離中小學大門口 100 公尺以上。台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分佈在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。

台灣房屋士林捷運特許加盟店店東陳宏輝表示，本期開出三注貳獎的士林飛來發彩券行，是和自營的按摩店共用店面，經營已久，由於位於路口角間，整棟承租共用外牆招牌，雙店採同品牌經營廣告效益大，在文林路上相當醒目，因此吸引不少人潮，成為台北市知名彩券行。

張旭嵐表示，為了降低置產族入手門檻，新的社區大樓越來越多低總小坪數店面，不過一般舊商圈的公寓大樓的店面都在 25-40 坪左右，對租客而言若承租小店面，單坪租金較高，但租用大的店面來分租，或是採複合式經營開雙店，常見不少彩券行和鎖印行、手搖飲等小規模店家分租一個店面，大幅提高坪效，而店面夠寬，廣告效益也較高，也有互相帶客效益，形成彩券行的趨勢。