Google又爆裁員！啟動自願離職買斷方案、涵蓋搜尋與廣告部門

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 12:40

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Google (GOOGL-US) 於美國時間週二（10 日）啟動新一輪自願離職計畫，提供買斷（buyouts）方案給包括知識與資訊部、中央工程、行銷、研究與公關等部門員工。繼 2023 年裁員 12,000 人後，Google 再次透過非強制方式精簡人力。

Google又爆裁員。(圖：Shutterstock)

據《CNBC》報導，知識與資訊部部門統籌 Google 搜尋引擎、廣告服務與電子商務，是公司核心營收來源之一，目前擁有約 2 萬名員工。

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雖然 Google 未公布本次具體受影響人數，但據《The Information》指出，搜尋與廣告團隊已率先收到買斷通知。

Google 表示，該自願離職計畫僅適用於美國員工。此外，對於居住在距辦公室 50 英里內的遠距工作者，公司將要求轉為混合辦公模式，促進實體協作、提升工作效率。

知識與資訊部高層 Nick Fox 在內部備忘錄中提到，若員工對工作缺乏熱情、無法符合績效標準，可選擇接受買斷方案。但他也同時強調，對未來充滿幹勁、表現優異者，公司則希望其繼續留下，參與推動重要業務。

Google 財務長 Anat Ashkenazi 去年就曾表示，隨著公司將在 2025 年加碼投資人工智慧基礎設施，控制營運成本將成為首要任務之一。

Google 發言人 Courtenay Mencini 則指出，為配合未來的業務方向，正在為更多團隊正在提供該計劃，以協助公司調整。

今年 Google 已對多個部門發出了多次買斷要約，使其成為裁員的首選策略，包括負責 Android、Chrome、Pixel 等產品的硬體部門，以及法務與財務單位。

作為人力營運部買斷計畫的一部分，中高階員工將獲得最高 14 週的薪資遣散費，並且每服務滿一年，還將額外獲得一週的薪資遣散費。

Google 在 2023 年初裁員 6% 面臨強烈反對後，轉向買斷計畫。當時許多員工未事先通知即遭斷開內部系統存取權限，其中一些員工是長期員工、業績優異的員工，或正在休病假或產假。