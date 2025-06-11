蘋果WWDC推Liquid Glass引iOS用戶批評看不見：幫我們「數位排毒」？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 10:20

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蘋果 (AAPL-US) 近日在 WWDC 開發者大會上正式發布的 iOS 26 全新的設計語言「液態玻璃」（Liquid Glass）引來使用者和開發者的大量批評，甚至有用戶戲稱，這是要讓我們少看手機？

蘋果WWDC推Liquid Glass引iOS用戶批評。（圖：蘋果）

雖然目前 Liquid Glass 僅推出開發者測試版，但許多用戶和設計師已針對該設計提出批評，尤其是「通知顯示」與「控制中心」的可讀性問題，成為熱議焦點。

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在第一版開發者測試中，不少開發者發現 iPhone 鎖定畫面上的通知文字，特別是在亮色背景或淺色壁紙搭配白色字體時，幾乎難以辨識。這樣的設計缺陷讓使用者在閱讀通知時遇到極大困難，嚴重影響使用體驗。

iOS 26 中全新設計的控制中心採用半透明玻璃質感，但背景模糊效果不足，導致主畫面圖示與控制項重疊，讓許多用戶感到混亂，操作難度提升。此問題引起設計圈質疑，認為這可能不是蘋果最終版本。

（圖：蘋果）

值得注意的是，蘋果官方釋出的 Apple Music 宣傳圖也受到質疑，其半透明欄上淺灰色字體的藝人姓名也讓人難以辨認。此現象讓部分用戶質疑，既然蘋果官方審核通過此設計，是否代表此部分已成最終方案，令人擔憂介面可用性。

開發者反映，淺色壁紙與白色通知文字重疊時，文字幾乎與背景融合消失。有網友就戲稱，這或許是蘋果試圖透過介面設計，降低用戶滑手機時間，推動一種「數位排毒」的潛在策略。

不過，Liquid Glass 也有支持者。Nothing 執行長 Carl Pei 就表示他「有點喜歡」。Pei 最近提出一個理論，即智慧型手機的未來將涉及透過作業系統本身與 AI 進行互動，而不一定是透過運行應用程式，認為蘋果可能是在鋪路。

此外，部分用戶也擔心新設計可能增加電池負擔，尤其是舊機型使用者。蘋果在 WWDC 表示，iOS 26 採用最新晶片與圖形技術，優化效能與能耗，並保留關閉部分動態效果的選項，幫助用戶節省電量。

值得一提的是，因過度簡化與文字細小問題，iOS 7 初期界面也曾遭遇批評，經過多次優化後才廣受認可。