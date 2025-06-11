鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-11 02:30

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Snap(SNAP-US)周二 (10 日) 宣布，計劃於 2026 年推出旗下首款專為消費者設計的擴增實境 (AR) 眼鏡「Specs」，正式進軍競爭日益激烈的智慧眼鏡市場。這款新眼鏡將取代公司先前使用的「Spectacles」品牌名稱，並在設計上更加輕巧、舒適。Snap 執行長史匹格 (Evan Spiegel) 受訪時表示，新產品將不需外接電池，初期提供黑色款，未來可能推出特別版，但目前尚未公布確切價格。

Snap大動作！Specs智慧眼鏡2026年上市 迎戰Meta、蘋果和Google(圖：REUTERS/TPG)

根據 Snap 的規劃，Specs 將採用自家 Snap OS 作業系統，並保留先前開發者版本中的手勢操作功能。該公司指出，Specs 將導入 AR 技術，讓用戶在現實世界中可看到數位影像與虛擬資訊的即時結合。Snap 最初的 Spectacles 於 2016 年問市，功能僅限於拍攝短片；2021 年開始具備 AR 顯示功能，但僅供特定開發者使用，並採取月租制。

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史匹格強調，公司正積極投資 AR 及人工智慧 (AI) 領域，致力於提供「手機無法取代」的體驗。他透露，Specs 將結合 AI 助理，除娛樂用途外，還能在生活中提供協助，例如協助換輪胎、擺放餐桌、甚至進行撞球瞄準。

AI 整合與應用場景

Snap 指出，Specs 將支援 OpenAI 和 Google(GOOGL-US) 等多家業者的 AI 模型，方便開發者打造可即時回應使用者需求的 AI 體驗。此外，Specs 還支援 AI 文字翻譯、貨幣換算和食譜建議等多元功能，讓使用者能更方便地利用 AI 進行生活應用。

史匹格提到，目前全球超過 40 萬名開發者已利用 Snap 工具開發超過 400 萬個 Lens，Snapchat 相機每天有超過 80 億次 AR 互動，顯示用戶對 AR 應用的高度黏著度。未來，Specs 將持續強化 Snapchat Lens 的互動體驗，例如朋友間的射箭比賽或 3D 版的貪食蛇遊戲，讓 AR 結合更多社群互動的可能。

市場競爭與隱私挑戰

Snap 此舉被視為對抗 Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US) 與 Google 等科技巨擘的關鍵一步。Meta 旗下已有雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡與即將於 2027 年推出的 Artemis AR 眼鏡；蘋果則於 2024 年 2 月推出 3,499 美元的 Vision Pro 頭戴裝置；Google 則與 Warby Parker(WRBY-US)合作，預計最快今年後推出自家智慧眼鏡。

隨著科技業對 AI 與穿戴式裝置的競爭日益激烈，隱私問題也成為焦點。史匹格強調 Snap 對隱私的重視，強調會在提供新功能的同時，確保用戶資料安全。他說：「不論年齡層或使用者屬性，隱私對我們和這類裝置的未來都極為重要。」