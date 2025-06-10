鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 21:00

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《路透》周二 (10 日) 報導，印度最大車廠 Maruti Suzuki 受到中國稀土出口限制影響，首款電動車 e-Vitara 的短期產量目標大幅下修三分之二，顯示汽車產業供應鏈衝擊持續擴大。

中國稀土出口限制衝擊 印度最大車廠Maruti Suzuki下修電動車產量(圖：REUTERS/TPG)

據《路透》取得的公司文件，Maruti Suzuki 原計畫在 4 月至 9 月生產 26,500 輛 e-Vitara，但最新計畫只剩約 8,200 輛。該公司在文件中表示，生產縮減主要是受限於稀土原料的供應瓶頸，稀土是製造電動馬達等高科技產業不可或缺的原料。

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Maruti Suzuki 仍維持截至 2026 年 3 月底，全年生產 6.7 萬輛 e-Vitara 的目標，預計將在下半年加速生產以補足缺口。

稀土短缺影響生產

中國對部分稀土產品的出口限制已對全球汽車產業造成衝擊，包括美國、歐洲和日本的車廠已陸續取得中國出口許可，但印度仍在等待北京的批准，市場憂心生產中斷的風險升高。

Maruti Suzuki 今年 1 月在印度車展隆重推出 e-Vitara，象徵該公司正式進軍印度電動車市場，響應印度政府至 2030 年將電動車市占率提升至 30% 的政策。不過，最新進度落後恐拖慢進軍計畫，分析師警告，Maruti Suzuki 在印度電動車市場的競爭已經落後，特斯拉 (TSLA-US) 也預計今年在當地銷售電動車，進一步加劇市場競爭。

Maruti Suzuki 上周曾向媒體表示，稀土供應問題尚未對 e-Vitara 上市進度產生「重大影響」。董事長 Bhargava 則稱，目前生產仍未受到影響。對此，Maruti Suzuki 及母公司鈴木汽車 (Suzuki) 並未回應置評請求。

產量規劃調整

根據文件，Maruti Suzuki 原訂的「A 計畫」是在本財政年度上半年 (4 月至 9 月) 生產 26,512 輛 e-Vitara，如今在「B 計畫」中僅剩 8,221 輛，減幅達三分之二。不過在下半年 (10 月至 2026 年 3 月) 將把產量提高至 58,728 輛，平均每日生產約 440 輛，優於 A 計畫的 40,437 輛。

有兩位供應鏈消息人士證實，Maruti Suzuki 確實因稀土磁材短缺而縮減 e-Vitara 生產，但並未透露確切數字。

這場稀土危機正值 Maruti Suzuki 在印度車市市占率下滑之際。該公司市場占有率已從 2020 年 3 月的約 51% 跌至目前的 41%，面臨塔塔汽車 (Tata Motors) 與 Mahindra & Mahindra 推出多款配備豐富的 SUV，並主導當地電動車市場的挑戰。