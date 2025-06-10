上市後漲了300%！輝達「親兒子」CoreWeave爆紅的背後

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 16:00

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輝達「親兒子」CoreWeave股價爆升。(圖：Shutterstock)

週一（9 日），AI 基礎設施供應商 CoreWeave 股價大漲 15.65%，收報 162.10 美元，較發行價飆升超過 300%。在 AI 熱潮推動下，CoreWeave 迅速成為科技板塊的投資焦點。

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推動股價飆升的核心邏輯在於，CoreWeave 被視為少數能讓投資人間接押注 OpenAI 成功的公開交易公司。

CoreWeave 與 OpenAI 簽署價值數十億美元的雲基礎設施供應合約，期限延續至 2029 年 4 月，使市場將 CoreWeave 視為 OpenAI 的「替代股票」。

此外，CoreWeave 也同時是全球市值最高的輝達的優先合作夥伴，獲封「輝達親兒子」稱號。多重背書使其在 AI 產業鏈中備受矚目。

上週一，資料中心公司 Applied Digital (APLD-US) 更是宣布與 CoreWeave 簽署兩份長達 15 年的租約協議，迅速引爆市場熱情。隨後數日，CoreWeave 股價飆升超過 40%，較發行價漲超 250%，成為焦點。

與此同時，CoreWeave 財務表現亦持續強勁，數據顯示公司第一季營收達 9.816 億美元，與去年同期相比暴增 420%，超出市場預期逾 10%；第二季預測亦高於市場共識。

Mizuho 分析師 Gregg Moskowitz 在五月中旬報告中給予 CoreWeave「跑贏大盤」評級，認為其「以驚人速度搶佔 AI 雲端服務市場」。

儘管股價亮眼，部分分析師對 CoreWeave 高債務率、虧損及財務結構持謹慎態度。尤其是公司 70% 以上營收來自微軟，過度依賴單一客戶風險明顯。

Hedgeye Risk Management 董事總經理 Felix Wang 就堅持做空 CoreWeave，並將其比作 2019 年 IPO 失敗的 WeWork。

Wang 指出，該公司負債股本比高達 387%，利潤率為負 38.7%，債務總額 119 億美元，而現金僅 12.8 億美元。更令人擔憂的是，微軟上季營收佔比超過 70%，這種高度依賴單一客戶的經營模式潛藏風險。

此外，D.A. Davidson 研究主管 Gil Luria 也給予該股「跑輸大盤」評級，認為巨額債務使股東持股實際控制權極小。他警告，微軟 (MSFT-US) 與 Google (GOOGL-US) 正積極開發直接競爭產品，未來或削弱 CoreWeave 市場地位。