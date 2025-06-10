財經名嘴：Circle目前股價「過熱」不建議買入

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 13:56

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知名投資分析師、財經節目主持人 Jim Cramer 週一（9 日）針對穩定幣發行商 Circle (CRCL-US) 上週上市後股價飆升一事發表看法。他表示會選擇觀望，等待股價回跌後再買進。

Jim Cramer表示：Circle目前股價「過熱」不建議買入。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，Cramer 表示，雖然 Circle 是一家營運穩健的公司，但目前「股價太熱」，超出合理估值範圍，不推薦購買。他建議大家，「先等它冷卻下來再考慮買入」。

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Circle 是市值僅次於 Tether 的穩定幣 USDC 發行公司，該幣種與美元掛鉤，致力成為網路世界中的法幣工具。Circle 股票於上週四（6 日）以每股 31 美元定價上市，開盤即衝上 69 美元，單日漲幅達 168%。

Cramer 比喻穩定幣如同加密貨幣世界的賭場籌碼，可用來兌換比特幣或以太幣，但價值保持穩定。他指出，相較於儲備資訊不透明的 Tether，USDC 擁有實體法幣儲備支撐，並稱其為「更純淨、更清晰的穩定幣概念」。

此外，Cramer 也對 Circle 的財務體質給予正面評價，表示其穩定幣 USDC 在市場上頗受歡迎，營收表現良好。但他也指出，鑑於該公司估值在短短幾週內從 55 億美元飆升至約 250 億美元，現在很難找到買進股票的理由。

Cramer 表示，該公司仍然與波動劇烈的加密貨幣生態系統息息相關，並告訴投資者「只要耐心等待，就能獲得更好的買入機會」。

Cramer 警告稱，IPO 市場總體上「開始變得有點瘋狂」，並提及另一新股 CoreWeave (CRWV-US) 作為警示例子。