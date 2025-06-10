鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-10 13:40

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日本央行總裁植田和男周二 (10 日) 重申，若潛在通膨加速朝向其 2% 目標，央行將準備持續升息。由於植田的談話強調通膨距離目標尚遠，並以及提及可能需要為經濟提供支持的可能性，市場解讀為日本央行下一次升息行動可能比預期更晚。

日銀總裁稱通膨仍低 市場預計升息延後(圖:shutterstock)

日元兌美元在植田發言後短暫走弱。美元兌日元一度重回 145 上方，但至午後日元走勢在台北時間下午 13:30 左右轉向，匯率重回 144.6 附近。

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植田表示，日本央行所關注的潛在通膨，即需求驅動的物價壓力，目前仍低於 2% 的目標值。儘管廣泛的核心消費者物價通膨，已連續 3 年超過此水準，為促使潛在通膨能以可持續方式穩定達成 2% 並維持在該水準附近，日本央行正維持負實質利率。

植田在國會說明：「一旦我們有更多信心，認為潛在通膨將趨近或維持在 2% 左右，我們將繼續提高利率以調整貨幣支持的程度。」

日本央行去年結束了長達十年的大規模貨幣刺激計畫，並在今年 1 月將短期利率升至 0.5%，當時認為日本即將能夠持久達成其 2% 通膨目標。植田指出，目前 0.5% 的政策利率仍偏低，居 G7 之末，然而日本的通膨率卻是最高的。

他同時警告，如果經濟和物價面臨強大下行壓力，由於短期利率僅為 0.5%，日本央行降息以支撐經濟成長的空間將變得有限，因此他強調需要對再次觸及零利率下限的風險保持警惕。

瑞穗證券首席策略師 Shoki Omori 認為，市場正在因植田的「鴿派言論」而降低今年升息的可能性。

澳洲國民銀行高級外匯策略師 Rodrigo Catril 指出，由於植田重申日本的趨勢通膨率仍低於 2%，導致實質利率保持負值，這是日元正在走弱的原因。然而，巴克萊證券日本分公司外匯和利率策略主管門田真一郎則持有不同看法，他認為植田關於距離 2% 目標尚遠的說法並非新消息，因此日元走勢更多是受到美元普遍走強的影響。