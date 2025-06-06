美國敦促日本繼續收緊政策 讓「弱勢日元正常化」
鉅亨網編輯林羿君
美國財政部 5 日表示，日本央行應繼續推行貨幣緊縮政策，有助於「日元疲軟正常化」和雙邊貿易的再平衡。
美國財政部在美國財政部在提交給國會的匯率報告中稱，日本央行應繼續收緊政策，以應對包括經濟增長和通膨在內的國內經濟基本面、支持日元兌美元疲軟的正常化，以及雙邊貿易急需的結構性再平衡。
該報告罕見地明確提及日本央行的貨幣政策，顯示華盛頓的注意力轉向了日本央行的超低利率，這被視為日元兌美元走弱的因素之一。
該報告還強調，「政府投資工具，如大型公共退休基金，應出於風險調整後的回報和多元化目的投資海外，而不是出於競爭目的而瞄準匯率，」
日本央行去年結束了大規模的貨幣刺激政策，並在 1 月將短期利率上調至 0.5%，因為他們認為日本即將持久達到 2% 的通膨目標。儘管日本央行已表示準備進一步升息，但美國提高關稅對經濟的影響，迫使日本當局在 5 月下調了成長預期。
市場一直認為，日本央行升息步伐緩慢是日元兌其他貨幣走弱的關鍵因素。
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