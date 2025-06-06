美國敦促日本繼續收緊政策 讓「弱勢日元正常化」

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該報告還強調，「政府投資工具，如大型公共退休基金，應出於風險調整後的回報和多元化目的投資海外，而不是出於競爭目的而瞄準匯率，」

日本央行去年結束了大規模的貨幣刺激政策，並在 1 月將短期利率上調至 0.5%，因為他們認為日本即將持久達到 2% 的通膨目標。儘管日本央行已表示準備進一步升息，但美國提高關稅對經濟的影響，迫使日本當局在 5 月下調了成長預期。