日元有望大爆發？日本前高官：年底前預計升至135-140區間
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本前外匯事務最高官員 Mitsuhiro Furusawa 周五 (6 日) 表示，日元兌美元匯率可能在年底前升至 135-140 區間。他曾擔任國際貨幣基金組織副總裁，現為三井住友銀行全球金融研究所所長，其觀點被視為洞察日本央行決策的重要風向標。
Furusawa 分析稱，當美聯準會啟動降息周期，而日本央行持續升息時，這種「剪刀差」自然支持日元升值。日本央行總裁植田和男已明確表態，只要經濟數據支持通膨穩定在 2% 目標區間，就會繼續升息。美國財政部在其半年度貨幣報告中也呼籲日本央行收緊政策，以扭轉日元疲軟狀態。
Furusawa 在專訪中強調：「當關稅已成為主要談判工具時，華盛頓沒必要過度依賴匯率手段」。不過他同時指出，美國不會放任美元過度走強損害出口，而日本也需防範日元過弱推高通膨，因此「雙方在這個問題上其實存在默契」，這意味著日元可能逐步升值。
Furusawa 預測，本月 15-16 日的 G7 峰會或成關鍵轉折點，若日美能達成廣泛貿易協議，特別是汽車關稅領域的突破，將大幅消除市場不確定性。
他特別指出，隨著食品通膨緩解和實際工資增長，日本消費有望復甦，這將為日本央行在下半年再次升息創造條件，進而推動日元在年底前走強至 135-140 水準。
關於日本財務大臣加藤勝信上月關於「可能拋售上兆美元美債作為談判籌碼」的言論，Furusawa 評價稱，將全部選項擺上談判桌是常規策略，但實際動用美債這一「核武器」的可行性存疑，因為這種威脅可能激怒川普並導致貿易談判崩盤。
目前日美談判焦點仍集中在汽車關稅讓步，日媒報導雙方正力爭在 G7 峰會前達成協議。
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