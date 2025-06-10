鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 15:40

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近期，美元兌港元 (USDHKD) 匯率在區間內經歷波動，引發市場關注。從 5 月初跌至 7.75 的低位，到隨後快速反彈，既反映了短期市場因素的交織，也考驗著香港聯繫匯率制度的韌性。

7.85不遠了！​​SOFR-HIBOR利差爆表 套利交易狂轟港元 聯繫匯率制度如何抗壓？ (圖:Shutterstock)

中國媒體《智通財經》報導，港元此輪波動的直接導火線是上月初股市活動激增帶來的強勁港元需求，加上市場對「去美元化」的擔憂及「海湖莊園協議」猜測引發的效應。在此背景下，港元流動性突然寬鬆，香港金管局買入 170 億美元、賣出 1294 億港元，總結餘從 446 億港元增至 1740 億港元，創 2022 年 7 月以來新高。

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流動性寬鬆直接壓低港元利率，隔夜香港銀行同業拆借利率 (HIBOR) 一度接近於零，與美元擔保隔夜融資利率 (SOFR) 的利差擴大至逾 350 個基點 (1 個月期)，遠超 2022 至 2023 年聯準會(Fed) 升息週期中近 250 個基點的高點。這項利差引發套利活動，也就是投資人透過美元兌港元套利、港元轉美元存款及外匯掉期等方式，推動美元兌港元快速反彈，外匯遠期點數暴跌。

儘管港元反彈速度快於預期，但背後仍有脆弱性。一方面，上月中寧德時代、恆瑞醫藥等大型 IPO 的臨時港元需求，以及企業股息支付準備，暫時緩解總結餘擴大帶來的壓力，但另一方面，南下資金流入突然放緩成為關鍵變數，5 月南下股票通資金僅 58 億美元，低於今年前 4 月平均 200 億。

這與香港經濟的結構性挑戰疊加。港元利率長期低於美元利率，4 月港元存貸比降至 72.3% 的數十年低點 (2022 年 7 月為 87%)，即使 5 月初 HIBOR 暴跌後房地產銷售初現復甦，但中國需求疲軟與美國貿易政策不確定性，仍令整體週期性前景承壓。

至於港元未來走勢，市場關注的核心問題是美元兌港幣是否會大幅跌破 7.85 的聯繫匯率弱方兌換保證水準。報導指出，這取決於總結餘能降至多低 (歷史低點為 2019 年的 540 億港元)、南下資金是否加速流入、股息季與 IPO 帶來的港元需求等情況，以及香港居民「去美元化」交易的潛在影響。此外，市場對聯準會(Fed) 降息預期也可能推動港元走弱。

不過，香港金管局擁有充足工具應對波動，若總結餘降導致 HIBOR 回升，也許可透過增加外匯基金票據 (EFBN) 發行吸收流動性。在極端情況下，銀行可使用外匯基金票據貼現窗口貸款，金管局亦有長期流動性支持工具。

儘管近期波動劇烈，聯繫匯率制度的可持續性並未動搖。香港金管局持有接近貨幣基礎 200% 的外匯存底，足以在港幣觸及 7.85 時捍衛匯率。

與此同時，香港作為小型開放經濟體，雖面臨與美國經濟週期不同步的挑戰，但其資本自由流動、靈活匯率及監管手段如利率與資本帳管理、財政刺激對沖高利率影響，仍能有效管理波動。

分析師指出，港元 V 型波動與深度負遠期點數雖不尋常，卻是聯繫匯率制度在 Fed 降息週期中的正常反應，核心支撐在於香港擁有足夠的「安全墊」。無論是外匯存底規模或是應對短期波動的政策工具，都能確保制度穩定。